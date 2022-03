Maribel Peinado: “¿Si me presento a alcaldesa? Ahora mismo no puedo decir ni que sí que no”

En diciembre de 2021 Maribel Peinado, ex alcaldesa de Puerto Real por el extinto Partido Andalucista (hoy Andalucía por Sí), fue absuelta del delito de prevaricación en el caso de los Aceites, un asunto que la llevó a juicio junto a siete ediles que formaban parte de su equipo de gobierno entre 2011 y 2015 acusados de adjudicar a dedo la recogida de aceite usado en la localidad. Todos quedaron exculpados. La resolución judicial dictada a finales del año pasado por la Audiencia Provincial de Cádiz ha sido recurrida por Equo -partido que ejerció la acusación popular- sólo respecto a las costas que le fueron impuestas en primera instancia. Por lo tanto, la absolución de la que fue regidora puertorrealeña por el PA es firme.

-¿Cómo valorara el final del caso de los Aceites?

-Tengo la sensación de que se ha hecho justicia, tarde, pero se ha hecho, y me siento satisfecha por ello. No se ha presentado ningún recurso que afecte al fondo de la sentencia, sólo el de Equo respecto a las costas, al que se ha adherido la Fiscalía de Cádiz. Entiendo que esto nos da incluso más la razón y demuestra que hicimos bien nuestro trabajo.

-¿Cómo vivió la instrucción del caso de los Aceites?

-Los siete años que se prolongó la instrucción del caso de los Aceites nos generó a todos cierta inestabilidad personal, en el sentido de que llegas a pensar que, quizás, los ciudadanos puedan dudar de ti. Pero esa duda ya no existe.

No obstante, yo tenía la conciencia tan tranquila que no afronté la investigación con mucho estrés, a pesar de lo larga que fue. La denuncia se presentó en 2014 y el juicio se celebró en 2021. Son muchos años... Y aunque yo intentaba no angustiarme, la mente estaba ahí dándole vueltas a una situación bastante complicada. Eso sí, con la cabeza bien alta.

Personalmente, me sentí muy arropada en todo momento por mi familia y por los compañeros del colegio donde trabajo. Además, una vez que se conoció la sentencia absolutoria, todos me felicitaron, incluso personas de otros partidos políticos. Fue una explosión de felicidad para muchos vecinos de Puerto Real. Sin falta de humildad, porque me considero una persona muy humilde, a mí la gente me quiere y me aprecia mucho. Me ha pasado desde pequeñita.

-Cuando echa la vista atrás, ¿a qué conclusión llega?

-El caso de los Aceites fue una estrategia política para que impedir que Maribel Peinado llegase a la alcaldía en 2015, y a los denunciantes les salió bien. Aunque yo gané las elecciones de 2015, después hubo un pacto entre Podemos y Equo, así que lograron su propósito. Pero la vida sigue y yo estoy muy contenta. Soy muy positiva. Es difícil hundirme.

-¿Qué parte positiva se lleva de todo esto?

-Primero, el resultado. Y después, ver la cara de felicidad de mi hija, regresar a la docencia, encontrarme con unos compañeros que me apoyan... Cuando dejé el cargo, recuperé tiempo, amigos... Ahora bien, la política nunca la abandoné, he seguido militando en el PA y después en el nuevo partido, Andalucía por Sí.

-Precisamente quería hablarle de política. Usted fue condenado en 2018 a dos años y medio de inhabilitación por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa, una condena que la Audiencia de Cádiz confirmó en 2019. Ya está cumplida, entonces.

-Sí, se cumplió el 31 de enero de este año. Es de esos días que se te graban en la cabeza.

-Con este panorama, absuelta en caso de los Aceites y con la condena de inhabilitación satisfecha, ¿se plantea presentarse de nuevo como candidata a alcaldesa de Puerto Real en los próximos comicios locales?

-No le voy a mentir. Mucha gente me para por la calle y me pregunta. Es la pregunta del millón. El pasado mes de febrero de celebró una asamblea andalucista en la que se decidió abrir en breve el periodo de presentación de candidaturas de cara a las elecciones de 2023. Respecto a mis intenciones, ahora mismo no le puedo decir ni que sí ni que no. De hacerlo, tendrían que saberlo antes mis compañeros de partido. La gestión política me gusta muchísimo, el intentar conseguir beneficios para la sociedad, trabajar para los demás...

-De sus palabras deduzco que la puerta no está cerrada, más bien está abierta a su regreso.

-(Risas) Bueno, ahora mismo estoy en un momento diferente. Si le soy sincera, mi balanza se decanta más a lo personal, a cuidarme más. Yo me descuidé muchísimo. Estaba las 24 horas del día con la cabeza en el Ayuntamiento, tenía abandonada mi casa, me tenía abandonada a mí misma... Ahora me preocupa mi bienestar, seguir haciendo deporte, cuidar mi alimentación y encontrarme bien. Además, en el colegio estoy muy bien, encantada con mis niños. La balanza pesa mucho en ese sentido.

Creo que los andalucistas más jóvenes están llamados a dirigir el nuevo proyecto y a ellos, que han llegado de mi mano, les transmito todo mi apoyo. De mi ilusión y de mis ganas puede llegar a deducirse mi deseo de ocupar de nuevo algún cargo, pero no se crea. La balanza se inclina más a lo personal, a pensar en mí, aunque siempre estaré ahí para respaldar y aconsejar a la gente joven desde mi experiencia e intentar que no se comentan errores

-Usted ha trabajado desde la alcaldía, desde la oposición, en la Diputación de Cádiz, en la Delegación de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía... Experiencia tiene

-Los cargos locales son los peores en el sentido de que son los más cercanos y donde menos recursos económicos se tiene. Aún recuerdo las lágrimas que echaba en Madrid para sacar el soterramiento adelante. Y eso que la gente ahora ya no se acuerda de todo lo que luché como alcaldesa por ese proyecto, pero no me importa, me queda la satisfacción personal de haber trabajado para el pueblo.