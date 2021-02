Marea Blanca: "El traslado de operaciones es parte del desmantelamiento de la Sanidad"

Para la plataforma Marea Blanca el actual traslado de ciertas operaciones quirúrgicas a la Sanidad Privada forma parte del "proceso de desmantelamiento de la Sanidad Pública", donde la pandemia ofrece un "escenario ideal para su privatización". Una "crónica anunciada", afirman en un nota de prensa, de la que llevan adviertiendo desde hace tiempo.

"El motivo que se aduce para tomar la medida que hoy se anuncia es que el desborde de los ingresos debido a la pandemia impide el trabajo quirúrgico normal en los hospitales públicos -indican-. Pero hay que preguntarse ¿se han tomado las medidas adecuadas para evitar ese desborde? La respuesta es no".

La Atención Primaria sigue "abarrotada con el mismo personal que antes y sobrecargada por la pandemia. Andalucía es la comunidad con la tasa más baja de rastreadores y PCR por habitante. Las listas de espera están desbocadas. Desde hace años venimos aportando que la solución para reducir las listas de espera no puede ser el adelgazamiento de la pública y el enriquecimiento de la privada sino que los hospitales del SAS aumenten los horarios efectivos de máximo rendimiento, pero con facultativos nuevos en turno de tarde y no organizando peonadas con los mismos que trabajan por las mañanas. ¿Se ha tomado esa medida? No. De esos barros, estos lodos", insisten.

Respecto a la falta de fondos públicos, Marea Blanca recuerda que el Gobierno andaluz ha recibido mil millones de euros del Gobierno central, cantidad que aún desconocen en "qué se ha empleado".

Además, señalan desde la organización, la gestión presenta otra serie de hemorragias, como la ampliación del complemento de exclusividad en la pública a todos los facultativos, "trabajen o no en la privada", lo que -además de un incentivo para trabajar en el sector particular - supone un total de gasto 33 millones anuales. Por otro lado, continúan, la subasta de medicamentos ha sido eliminada, "lo que supone unas pérdidas anules de más de 200 millones". Respecto a los conciertos con las clínicas privadas, en el último trimestre de 2020 se destinaron 135 millones de euros a este respecto, mientras que los Presupuestos Sanitarios para el 2021 contemplan la cantidad de 450 millones de euros más a la partida habitual en otros años de 470 millones de euros para conciertos con la privada.

"Marea Blanca estima que el refuerzo necesario de la Sanidad Pública costaría 290 millones de euros. El problema, por tanto, no es que no haya dinero", desarrollan.

"La medida adoptada en Cádiz -prosiguen desde Marea Blanca, refiriéndose al desvío de intervenciones- se suma a la política de derivación de fondos públicos a la privada". Una dinámica que hace poner, según entienden, al Sistema Sanitario Público "en peligro".