Llamamiento a frenar el incremento de podas en los pinos del municipio

El Ayuntamiento de Chiclana hace un llamamiento a propietarios de masas arbóreas de Chiclana, en especial de pinares, para la conservación y mantenimiento adecuado de dichas parcelas, con el objetivo de evitar la pérdida de ejemplares por enfermedades y la aparición de plagas. En este sentido, uno de los principales problemas es la aparición de plagas como Tumicus destruens, como consecuencia de una mala gestión de los pinos de las parcelas privadas en zonas con alta densidad de estos ejemplares como Pinar de los Guisos, Mogarizas, Coto San José, Coto La Campa, Costa Sancti Petri o La Barrosa, entre otros.

Así, los motivos por los que la masa se debilita son los daños mecánicos en ramas, troncos y raíces, en este último caso por corte en las excavaciones de cimientos de obras; la afectación del árbol por micosis, que puede finalizar en la afección de otro tipo de plagas; las inadecuadas condiciones selvícolas de la masa arbórea, la escasez de agua; condiciones climatológicas adversas; poca práctica de eliminación de los pies afectados; y, sobre todo, por podas intensas, mal efectuadas y en épocas no convenientes.

Sobre este último caso, el alcalde de Chiclana, José María Román, que compareció en rueda de prensa junto al delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y al técnico Abel Oliva, indicó que “se trata de una práctica general en el municipio la realización de podas extemporáneas y mal ejecutadas por personal no profesional, que puede provocar pudriciones en las ramas o tronco del árbol e, incluso, la muerte del mismo”. “Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía, una vez ha terminado el periodo de podas de los árboles, para que se abstenga de realizar esta práctica en las próximas semanas, puesto que una poda realizada en esta época de primavera, momento en el que brotan plantas y árboles, es perjudicial para el ejemplar objeto de la misma”, aclaró el regidor chiclanero, quien indicó que “las podas deben realizarse durante el paro vegetativo, es decir, en los meses de invierno”.

“En Chiclana existen empresas de jardinería especializadas en la poda de árboles, entre ellos, pinos, palmeras y otras especies decorativas y frutales, que realizan un trabajo formidable, respetando los parámetros establecidos para dicha práctica, por lo que instamos a los propietarios de parcelas con árboles, sobre todo, pinos piñoneros, que se pongan en contacto de profesionales en la materia, con el objetivo de evitar una mala praxis y, por tanto, no dañar los ejemplares”, incidió el regidor chiclanero, quien aclaró que “el periodo de poda comenzó en noviembre y terminó el pasado 15 de marzo, con el brote de los árboles. Así, si se poda ahora se hace una herida al arbolado, que genera un debilitamiento, facilitando la llegada de plagas como la del barrenillo”.

Por ello, el Ayuntamiento de Chiclana procederá a la modificación de la Ordenanza de Parques y Jardines en relación a las podas. “Chiclana tiene mucho de su valor en las masas arbóreas, por lo que tenemos que compatibilizar el disfrute con los usos de parques y pinares con la mejor gestión de los mismos”, incidió el regidor chiclanero, quien añadió que “no se pueden hacer podas en las que el pino queda como si fuera un florero, con cuatro ramas escasas, porque genera una debilidad en el árbol, que termina secándose”.

Por su parte, Roberto Palmero ha recordado que “hace un mes iniciamos la consulta pública sobre la nueva Ordenanza de Parques y Jardines, con especial hincapié en el tema de las podas salvajes”. “Venimos con la preocupación por la mala gestión de las podas, pero también por las plagas, que precisamente las podas salvajes hacen que se debiliten los árboles para poder afrontarlas”, manifestó el delegado de Medio Ambiente, quien añadió que “desde Medio Ambiente estamos trabajando intensamente en las zonas públicas, pero necesitamos de la colaboración de los propietarios, porque muchos de ellos no tratan los árboles de sus parcelas”. “Por ello, invitamos a la ciudadanía que se ponga en contacto con los técnicos de Medio Ambiente para mayor información, porque las plagas pasan de árbol a árbol y de nada sirve todo lo que se hace en espacios públicos si no se actúa en las parcelas privadas”, incidió.

Campaña de conservación

Hay que resaltar que el Ayuntamiento de Chiclana lleva a cabo de forma constante campañas de conservación del pino y puesta en valor del arbolado, que se centran fundamentalmente en medidas preventivas para evitar la aparición de plagas en los pinos y la pérdida de nuevos ejemplares a lo largo del municipio. En este sentido, el técnico de la Delegación de Medio Ambiente, Abel Oliva, indicó que “somos escrupulosos en el mantenimiento de la masa arbórea, con tratamientos que van en función de la agresividad de las plagas, llegando en última instancia al uso de tratamientos químicos”.

“La procesionaria se trata dos veces al año, una en septiembre y otra en diciembre y enero; mientras que para el barrenillo evitamos tratamientos agresivos contra el pino, entre ellos, la poda”, explicó el técnico de Medio Ambiente, quien lamentó que “este año y el anterior hemos visto una progresión de no profesionales actuando sobre masa privada, donde aparece los focos de plagas”. “Y ahora toca el pulgón de los pinos, que se llevará a cabo tras la Semana Santa para evitar la aparición de melaza”, incidió Abel Oliva, quien terminó añadiendo que “el objetivo es evitar, de alguna manera, que el rico patrimonio natural de Chiclana se pierda por personas que no están formadas y no tienen un sentimiento sobre dicho patrimonio natural, que se ha convertido en uno de los mayores atractivos para el turismo”.