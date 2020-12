El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz seguirá llevando las cláusulas suelo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la prórroga del plan de especialización de juzgados en materia de cláusulas abusivas para 2021, que se adaptará a las necesidades de cada territorio y que, por primera vez y dados los buenos resultados obtenidos y el descenso en el número de demandas, prevé su finalización en nueve provincias.

No ocurrirá así en la provincia gaditana, donde el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz seguirá tramitando esto asuntos de forma exclusiva y excluyente durante el próximo año 2021.

La prórroga se ha acordado, previo informe de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, en los términos que el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas convinieron en la reunión mantenida el pasado 2 de diciembre. Sus resultados deberán ser evaluados en un plazo de tres meses a contar desde el 1 de enero del próximo año.

El plan de especialización, que se puso en marcha el 1 de junio de 2017, arroja tras más de tres años de vigencia unos resultados que el órgano de gobierno de los jueces considera satisfactorios por cuanto se ha conseguido reducir notablemente el número de asuntos pendientes.

En la provincia de Cádiz, sin embargo, no se ha reducido la pendencia. Ha descendido, eso sí, el número de asuntos que entran en el juzgado especializado en cláusulas abusivas, que es el Instancia 2, pero no el número de asuntos pendientes. Para que disminuya el número de casos pendientes en un juzgado es preciso que anualmente se resuelvan más asuntos que los que tienen entrada, y esa tendencia no existe todavía en Cádiz.

Tal y como explicaba en una reciente entrevista la magistrada Isabel Cadenas, titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Cádiz, desde el 1 de julio de 2017 y hasta el 17 de septiembre de 2020, entraron en este órgano un total de 19.255 asuntos. Desglosados por años, se registraron 5.000 asuntos en 2017, 6.803 en 2018, 5.359 en 2019 y 2.093 este año 2020.

La mayor resolución de casos comenzó en el año 2019, cuando se amplió la plantilla de funcionarios y de jueces de refuerzo. Así, en el año 2018 se resolvieron 1.592 asuntos, mientras que en el año 2019 fueron 4.288. Todo ello, según las estadísticas del juzgado. Aún así, la resolución sigue estando por debajo del número de asuntos que se presentan. El número actual de asuntos pendientes en trámite es de 10.885 a fecha de 31 de diciembre de 2019. Por lo tanto, aunque el número de entradas ha disminuido, la pendencia sigue siendo muy alta.

El objetivo de la especialización de juzgados en la tramitación de las demandas relativas a cláusulas abusivas fue, precisamente, dar una mejor respuesta a dicha litigiosidad y ofrecer soluciones uniformes que redundaran en una mayor seguridad jurídica.

Los resultados obtenidos han permitido dar por finalizada la especialización en las provincias de Ávila, Soria, Segovia, Lugo, Ourense, Huesca, Teruel y La Rioja debido a la escasa pendencia de asuntos y a la mínima entrada de nuevas demandas. También se dará por finalizada en la provincia de Zaragoza pues, a juicio del TSJ de Aragón, los asuntos pendientes podrán ser resueltos manteniendo las medidas de apoyo y los de nuevo ingreso podrán ser asumidos por la totalidad de los juzgados de primera instancia de la provincia.

En las provincias de Albacete, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Girona, la prórroga acordada será de seis meses (de 1 de enero a 30 de junio) de modo que los órganos judiciales afectados conocerán de este tipo de asuntos de manera exclusiva pero no excluyente. También se ha acordado una renovación semestral del plan en las provincias de Castellón, Cantabria, Burgos, Palencia, Salamanca y Zamora, donde los juzgados conocerán de esta materia de forma exclusiva y excluyente. La prórroga será anual en Cáceres, pero con carácter exclusivo y no excluyente.