Faltan recursos en la Junta "porque el PSOE ha gastado el dinero de los parados en drogas y prostíbulos"

El alcalde de Vejer, José Ortiz (PP), aprovechó, en el pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, una reclamación a la Junta de Andalucía de personal para atender a drogodependientes para ligar la falta de recursos con la sentencia de los ERE. “Queda mucho por hacer, no nos duelen prendas en reconocerlo”, dijo, “pero no sería así si el PSOE no hubiese destinado el dinero de los parados a prostíbulos, si no se hubiese gastado ese dinero en drogas”.

“Esa es la pena”, añadió Ortiz, “la pena es que durante tantos años el dinero de los parados haya ido a drogas y prostíbulos por parte de cargos del Gobierno de la Junta de Andalucía que ayer recibieron una sentencia que tienen que cumplir al cien por cien”.

“Que vayan a la cárcel pero que devuelvan el dinero robado a los parados andaluces”, pidió el diputado provincial del PP, tras explicar que comparte esa demanda del alcalde de Cádiz, el también diputado provincial José María González, sentado en esos momentos no lejos de Ortiz.

Nadie del PSOE respondió en ese punto a los comentarios del alcalde de Vejer. Únicamente el diputado provincial socialista David de la Encina anunció que más adelante, cuando el pleno abordase otro asunto también relacionado con la atención a drogodependientes y a personas con adicciones, “como socialista honrado”, contestaría a Ortiz. Pero llegó el mentado punto y no hubo tal. Y eso que entonces, Ortiz volvió de nuevo a sacar a la palestra la sentencia de los ERE.

De la Encina expuso que la Junta no ha aportado este año el dinero con el que durante 34 años ha cofinanciado con la Diputación la red de atención a drogodependientes. Una red de centros, dijo, que funciona “de manera ejemplar” en la provincia. Y Ortiz respondió que el Gobierno de la Junta está ahora “poniendo orden donde había desorden”, que el dinero llegará pero no con un convenio sino mediante una subvención y que “en los centros habrá atención para todos, incluso para Guerrero [Francisco José Guerrero, ex director general de Empleo condenado en la sentencia de los ERE], que se gastó en cocaína 25.000 euros de los parados”.

En otro momento del pleno, José Loaiza, diputado provincial del PP, también recurrió a la sentencia de los ERE. Los diputados debatían sobre una propuesta de Ciudadanos relativa a la creación de un plan de sucesión de empresas y relevo generacional del trabajador autónomo. Entonces Loaiza, tras explicar que fueron Aznar y Rajoy quienes mejoraron la situación de los autónomos con numerosas medidas de apoyo, comentó que toda esa labor “contrasta con la sentencia de los ERE". Una resolución, dijo, "que nos debe avergonzar a todos porque se trata del mayor caso de corrupción y ha ocurrido en Andalucía”.