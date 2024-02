Jucil: "El narco se ha venido arriba, ha desaparecido el principio de autoridad en Cádiz"

La asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) ha afirmado este lunes que "el narco se ha venido arriba". "El principio de autoridad ha desaparecido en el Campo de Gibraltar, no es que esté amenazado, es que ha desaparecido por completo. Está fallando el Estado de derecho", ha lamentado la entidad.

Así lo ha indicado el secretario de comunicación de Jucil, Agustín Leal, en su intervención ante los medios con motivo del encuentro con representantes sindicales y de asociaciones de profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Barbate.

Por ello ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y, en caso de no producirse, su destitución por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el pasado viernes.

El representante de Jucil ha subrayado que "no sólo pedimos su dimisión", en referencia a Marlaska, sino que "si no lo hace, le exigimos al presidente Pedro Sánchez" su destitución de manera "fulminante, si no quiere, de cara a la opinión pública, parecer que está respaldando este despropósito que está ocurriendo aquí estos días".

"La gente tiene que apoyarnos ya, Marlaska tiene que salir del despacho de Castellana, 5, hoy mismo. Si no, el presidente Sánchez va a aparentar que lo está defendiendo y está de acuerdo con su nefasta política de seguridad", ha insistido.

Leal considera "demagogia" tanto las notas de prensa del Ministerio como las declaraciones efectuadas por Marlaska el viernes en su visita a Algeciras.

Asegura que saben "lo que ocurrió con el salvaje asesinato" de sus compañeros, por el suceso en Barbate, y asevera que saben "que [Marlaska] ha desactivado las unidades de lucha contra la droga, que no ha destinado los recursos suficientes".

"Necesitamos un nuevo líder al frente del Ministerio y que toda la Administración se vuelque en dotarnos de los recursos suficientes a nosotros, a la judicatura, sobre todo después de las valientes palabras de la fiscal antidroga de Cádiz el viernes", añade.

Entre las reivindicaciones de Jucil, ha destacado que "se active de nuevo el OCON-Sur" –el órgano de coordinación contra el narcotráfico de la Guardia Civil-, así como "los medios técnicos necesarios".

Como ejemplo de la situación del instituto armado, Leal se ha referido al caso de las embarcaciones: "No pueden estar seis patrulleras averiadas durante meses"; ha citado el caso de dos en Algeciras y otras tres el Almería, provincia en la que "ayer mismo presencié dos planeadoras al lado de la costa en la paya de Adra trasladando inmigrantes".

Igualmente, Jucil reclama que "se cambie toda la legislación inherente a la lucha contra el narcotráfico", para que sea "rápida, rotunda y dura" y pide que ese cambio se efectúe "de la mano de los fiscales antidroga, sobre todo los de esta zona, que son los que lo están sufriendo y ven lo que hay".

Leal ha insistido en que esta situación es "un despropósito" por el cual "Marlaska tiene que irse ya, es una cuestión de miseria moral sin parangón y sin límite".