Jorge Rey y las cabañuelas explican cómo será el tiempo en las primeras ferias de Cádiz

Con la Semana Santa recién acabada, la provincia de Cádiz se sumerge ahora en un vertiginoso periodo de ferias, días en los que de nuevo resulta del máximo interés el tiempo que hará en cada municipio. Durante el mes de abril, son 3 municipios de Cádiz los que disfrutarán en un primer momento de estos días de fiesta, jornadas de vivir en la calle y de hacerlo con tranquilidad, sin la molestia de un paraguas que impida bailar o de un chubasquero por encima que desluzca el traje.

Y las noticias meteorológicas que llegan no pueden ser más positivas en este sentido. Si marzo ha terminado con las lluvias intensas de Nelson, abril comienza con un anticiclón. Eso es lo que dice en uno de sus últimos vídeos Jorge Rey, el joven creador de contenidos y hombre del tiempo que habla de las predicciones en su canal de Youtube usando técnicas modernas y tradicionales. Rey señala que la entrada de este anticiclón servirá para subir los termómetros, que rondarán los 25º en el sur, algo que coincide con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. No así tanto en el tema del estado de los cielos aunque es cierto que ninguno de los dos canales hablan de precipitaciones, al menos no intensas.

El tiempo para la Feria de Chipiona

Chipiona es la que tiene el honor de inaugurar esta carrera de ferias, tanto en Cádiz como en el resto de Andalucía. Su tradicional Feria del Moscatel se celebrará entre el 3 y el 7 de abril, días con nula probabilidad de precipitaciones.

Según Aemet, aunque los cielos estarán algo nublados durante la inauguración, para los días restantes sólo se esperan algunas nubes altas sin más. El domingo podría empeorar un poco el tiempo, elevándose hasta el 75% la probabilidad de precipitaciones, aunque de producirse, sería lluvia escasa. Lo destacado va a estar, como en el resto de la provincia, en el aumento progresivo de las temperaturas, que irán sumando grados hasta llegar a los 25º el sábado. A partir de entonces, volverán a caer nuevamente hasta registros de entre 18-19º.

El tiempo para la Feria de Vejer

Después de Chipiona, Vejer será el siguiente municipio gaditano de feria, en concreto del 10 al 14 de abril. Aemet no se aventura a lanzar un pronóstico con tantos días pero eltiempo.es sí y para esa semana plantea un tiempo muy similar que en Chipiona, es decir, algunas nubes durante el primer día, cielos más despejados no totalmente claros los restantes y sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas subirán unos cuantos grados el mismo miércoles 10 (hasta 24º aproximadamente) y se mantendrían durante toda la semana por encima de los 20º.

El tiempo para la Feria de Trebujena

El 14 de abril marca el fin de fiesta en Vejer pero el comienzo en Trebujena, municipio que esrá en feria hasta el 17. En este caso, eltiempo.es sólo pronostica los primeros días, 14 y 15 de abril, jornadas que estarán nubladas aunque sin lluvias y temperaturas que rondarán entre los 11º de mínima y los 21º de máxima.