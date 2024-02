“Hemos tenido un Carnaval redondo, con muchísima gente por las calles”

“Hemos tenido un Carnaval con muchísima gente por las calles del centro y que ha salido redondo”. Así de contundente se ha mostrado el delegado de Fiestas, Fede Díaz, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente de la Asociación Chiclanera del Carnaval (Achica), José Ruiz; el representante de la Peña Carnavalesca Perico Alcántara, Manuel Rodríguez; y el integrante de la Peña Tatachín de la Frontera, Ernesto Pereira, en la que han hecho balance de las fiestas, que hemos podido disfrutar del 10 al 18 de febrero en Chiclana.

“Hacemos un balance positivo del Carnaval, sobre todo, este segundo fin de semana, en el que hemos podido disfrutar de todas las actividades programadas”, ha expresado Fede Díaz, quien ha resaltado que “los cambios en cuanto a la distribución de la Carpa en la Alameda del Río pensamos que han sido para mejor, ampliando el espacio disponible para un mayor disfrute de la ciudadanía”.

En cuanto al primer fin de semana, el delegado de fiestas ha resaltado que, “pese a la lluvia y al viento, tuvimos un magnífico ambiente en el Pregón de Antonia Molina, que estuvo de categoría, y en la entrega de la Insignia del Carnaval a Álvaro García”. “Además, la participación de las chirigotas callejeras han estado ahí desde el primer sábado, apostando por el Carnaval de calle, tan necesario para dar ambiente al centro de la ciudad”, ha comentado.

“Ya en el segundo fin de semana, indicar que no recordaba tanta gente por las calles del centro para ver el Carrusel de Coros, que estuvo muy bien acompañado por las agrupaciones callejeras”, ha recalcado el responsable del área, quien ha añadido que “el viernes también tuvimos un gran ambiente con más de 5.200 alumnos y padres disfrazados en el pasacalles”. “El sábado también tuvimos una Cabalgata espectacular, con muchos papelillos y gran ambiente en La Banda y El Lugar”, ha comentado Díaz, quien ha añadido que, “por supuesto, hemos tenido un gran ambiente en la Carpa, no solo con las agrupaciones carnavalescas, sino también con los grupos de música, los DJ y los grupos de baile”.

Finalmente, Fede Díaz ha incidido en que “todo ha salido redondo gracias a las peñas y entidades del Carnaval, sin las que no hubiésemos podido llevar esta fiesta adelante. Por su puesto, agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que han estado siempre velando por la seguridad de las personas, a los comerciantes y hosteleros de la ciudad, así como a las agrupaciones infantiles y de adultos de Chiclana que han participado en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla”.

“Y, por supuesto, agradecer al pueblo hermano de Astillero, con el que hemos retomado el hermanamiento y las actividades, entre ellas, la participación de la charanga ‘El Cananeao’ en el pasacalles y la cabalgata, que dieron la nota para bien”, ha expresado. “Desde ya prácticamente vamos a comenzar a trabajar con las peñas y gente entendida del Carnaval para ir preparando las fiestas del año que viene”, ha aclarado el delegado de Fiestas, quien ha añadido que “debemos avanzar año tras año y añadir cositas, con el objetivo de que el Carnaval de Chiclana vaya para arriba”.

Por su parte, Manuel Rodríguez ha recalcado que “ha sido un Carnaval que hacía tiempo no se recordaba, sobre todo, por la gran afluencia de gente en los distintos actos. Así, yo no recordaba un Carrusel de Coros hasta pasada la medianoche con mucha gente y donde hemos colaborado las agrupaciones callejeras”. “Agradecer a todos esos comercios, bares y empresas locales que nos apoyan a las peñas con su publicidad, lo que nos permite hacer nuestras actividades, confeccionar los libretos, etcétera…”, ha comentado el representante de la Peña Perico Alcántara, quien ha añadido que “también ha sido importante retomar el hermanamiento con Astillero, gracias al empuje de los dos alcaldes, y, por otro lado, resaltar la labor de los centros educativos”. “En definitiva, un balance muy positivo del Carnaval, que me ha descubierto a la pregonera, una mujer con una fuerza y un carisma increíble”, ha manifestado.

Asimismo, José Ruiz ha mostrado su satisfacción por el desarrollo del Carnaval 2024 y ha recalcado que “hemos tenido muchísima gente, aunque con la pena de la lluvia el día del pregón. Todo ha salido muybien”. “Agradecer a la Cruz Roja, porque hubo una pequeña incidencia, pero actuaron rápido y se solventó sin problemas”, ha incidido el presidente de Achica, quien ha resaltado “el apoyo del Ayuntamiento a la cantera”.

Finalmente, Ernesto Pereira ha destacado que “el balance desde la Peña Tatachín es bastante positivo, con la pena de la lluvia el primer fin de semana. Aun así, la Carpa estaba a reventar”. “Y el segundo fin desemana ha sido espectacular, con gente por las calles de La Banda y El Lugar, por lo que quisiéramos agradecer al Ayuntamiento su apuesta por el Carnaval, lo cual se nota”, ha manifestado.