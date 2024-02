"La Guardia Civil lleva 30 años pidiendo más medios contra el narco"

Sabe de lo que habla porque lo vivió en sus propios carnes. Por eso Juan Antonio Delgado, 'el guardia civil de Podemos', como le conoce todo el mundo, dice que lo sucedido el pasado viernes en Barbate "ha sido muy fuerte, pero no supone una novedad". Y recuerda, por ejemplo, cómo hace años ya murió un policía local en la misma localidad barbateña. "Fue en una trifulca en un control de tráfico. Era el cabo Diego Pérez y lo recuerdo como si fuera ayer", rememora.

Muchas de esas vivencias las ha revivido Delgado estos días. Por eso reconoce que está mal "porque soy guardia civil, porque soy de San Fernando y por tanto paisano de uno de los agentes fallecidos, y porque estuve seis años destinados en Barbate", en concreto entre los años 2002 y 2008. Después vendría otro destino cercano –en Conil– hasta que a principios de 2016 inició su carrera política como diputado nacional, como asesor en la Dirección General de Tráfico (DGT) y desde mediados de 2022 como parlamentario andaluz dentro de la coalición Por Andalucía.

Desde sus tiempos de portavoz de la AUGC Juan Antonio Delgado siempre ha sido muy crítico con el funcionamiento interno de la Guardia Civil, reclamando hasta la saciedad una "desmilitarización" del cuerpo. Hoy sigue siendo de la misma opinión pero considera que no es el momento de hacer sangre debido a la cercanía de los dos "asesinatos", como los llama. "No, no voy a señalar a nadie. Hay un procedimiento judicial y tengo que ser respetuoso. Yo lo único que diré es que hago mías las reflexiones de los familiares de los compañeros fallecidos en Barbate, es decir, que la investigación llegue hasta el final, caiga quien caiga".

Este agente en excedencia considera que es "una realidad palpable" que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado carecen de los medios necesarios para hacer frente a los narcotraficantes "pero eso tampoco es nuevo, porque la Guardia Civil lleva 30 años o incluso más reclamando más medios" a todos los gobiernos que ha habido en España, sin que esta petición haya tenido demasiado éxito.

A su entender es esencial que lleguen más guardias civiles y más policías a esta zona caliente del narcotráfico "pero sólo con eso no se soluciona el problema", aclara.

Juan Antonio Delgado considera que en la provincia de Cádiz "hay pueblos que están sumidos en el abandono", y cita, por ejemplo, a Barbate y La Línea. Es en estas localidades donde se requiere "un plan integral que debe incluir más guardias civiles y policías, sí, pero también más jueces, más fiscales, refuerzos judiciales, y sobre todo más empleo y más formación para que la juventud no tenga que delinquir para ganarse la vida". Y añade que sería un buen inicio "que los gobernantes escucharan a los guardias y a los colectivos policiales, que conocen la realidad de la zona como nadie".

En el Campo de Gibraltar y en localidades del entorno, entre las que se encuentra Barbate, "ha habido durante muchos años un clarísimo abandono institucional", según reflexiona Juan Antonio Delgado, que defiende que las administraciones públicas deben unir esfuerzos para corregir esta situación.