“El Gobierno ha retomado proyectos en Cádiz que llevaban muchos años parados”

José Pacheco, subdelegado del Gobierno, ha tenido un año con muchos frentes abiertos. Ahora que llega a su fin hace balance en una entrevista en la que también habla del futuro de una provincia que cotiza al alza.

–¿Qué puede suponer para Cádiz ser designada para albergar el Congreso de la Lengua o la Cumbre Hispano-Marroquí del Proceso de Rabat?

–Creo que Cádiz se está situando gracias, entre otras cosas, a la acción del Gobierno. A nivel internacional ya todo el mundo conoce a la nueva hoja de ruta del proceso migratorio como el Pacto de Cádiz. Esto nos sitúa en el mapa como un referente, también lo hace el Congreso de la Lengua, y, además, lo va a seguir haciendo, porque el año que viene España va a ostentar la Presidencia de la Unión Europea y, entre muchos de los actos previsto, el encuentro entre ministros en relación a todo lo que es cooperación al desarrollo se va a celebrar aquí.

–Cádiz haciendo de unión entre Europa, África y América, como hace siglos.

–Totalmente. Cádiz está geoestratégicamente situada en un lugar magnífico, conexión norte-sur, este-oeste. Por eso el puerto de Algeciras tiene tanta importancia en el tráfico de mercancías. Y eso ocurre igual con las culturas, con las lenguas y con todo lo demás.

–Antes hablaba del Proceso de Rabat. Recuerdo que su llegada a la Subdelegación en 2018 coincidió con uno de los momentos más complejos en el tránsito de migrantes a las costas de Cádiz. Este flujo ha disminuido. ¿A qué lo achaca?

–Pues a que han cambiado las rutas migratorias sobre todo, ya que Canarias ahora es la que está sufriendo más estas llegadas de pateras. También influye, y mucho, el buen trabajo que se está realizando a nivel internacional, con Marruecos y con otros países subsaharianos. Porque para atajar el tema de la inmigración irregular no sólo se debe hacer in situ en la frontera, sino conseguir que los países de origen se desarrollen, prosperen y la gente no tenga esa necesidad de salir, de abandonarlo todo para jugarse la vida en el mar poniéndose en manos de las mafias sin escrúpulos. Se está haciendo un gran trabajo por parte del Gobierno de España en ese sentido.

–El 2023 puede ser un año importante a nivel de infraestructura en la provincia. ¿Cuándo cree que podremos ver maquinaria en el Nudo de Tres Caminos?, en un proyecto que va a cambiar la fisonomía en la movilidad de la Bahía.

–Lo primero que tengo que decir es que el Gobierno ha mostrado una clara preferencia por la provincia de Cádiz y por retomar proyectos que llevaban parados muchos años. Uno de ellos es Tres Caminos, pero también hay otros que parece que nadie recuerda, como la eliminación del peaje de la AP-4. El tema de Tres Caminos estaba muy enquistado, porque tenía una declaración de patrimonio paralizada desde hacía muchos años que había que solucionar. Hubo que empezar casi de cero, sacando licitaciones, expropiaciones, hasta que empezamos a ver euros en el presupuesto. Pero es algo en lo que nunca hemos dejado de trabajar, sólo que ahora es cuando se ven los frutos. Ya tenemos consignación presupuestaria, licitación, empresa y el 2023 es el año en que veremos las máquinas ya funcionando sobre el terreno.

–Pues le apuesto lo que quiera a que también habrá quien proteste cuando lleguen las obras.

–No le digo que no, pero lo que sí me gustaría pedir es paciencia, porque van a ser 42 meses de trabajos, con sus engorros, porque si cada vez que nos cambian un azulejo en casa nos ponemos de los nervios, imagínese esto. Que la gente tenga paciencia porque los beneficios que va a traer esta obra van a ser abundantes, pero hablamos de tres años y medio de faena, con todo lo que esto conlleva. Hablamos de un proyecto que va a reconfigurar el nudo entero, para que la gente que venga de Chiclana hacia Sevilla pueda conectar con Puerto Real directamente, la que va para San Fernando igual, en fin, todo eso va a dar mucho más sentido de metrópolis a la Bahía, que hace falta.

"Gracias al Plan Especial de Seguridad se han detenido a 11.000 personas en cuatro años”

–No nos vendría mal reconfigurar también nuestra mentalidad, sobre todo teniendo en cuenta que Cádiz capital no deja de perder habitantes.

–Exacto. El Ayuntamiento de Cádiz tiene que tener muy claro qué papel le toca jugar, porque esta no es una capital como Madrid, Sevilla o Málaga, sino que tiene los kilómetros cuadrados que tiene y hay que repensar qué papel va a jugar. En ese sentido yo creo que si lo asumiera desde esa visión de metrópolis tendría más peso.

–Hablaba antes de la autopista. La ministra de Transportes y Movilidad Urbana, Raquel Sánchez, ya anunció que el Gobierno se estaba planteando la ampliación de la AP-4 o completar el desdoble de la N-IV. ¿Hay alguna novedad al respecto?

–Tenemos que analizar bien todos los estudios que se hacen, y sobre todo escuchar a los técnicos, que son los que tienen datos y nos pueden decir si realmente los tráficos han aumentado tanto y qué tipo de tráfico y en qué época del año. Con todo eso habrá que buscar la mejor solución posible. No sé si tiene sentido que se duplique el tráfico en una vía que es paralela a la autopista, porque entonces los orígenes y destinos van a ser los mismos. Yo pondría sobre la mesa un análisis de la conexión que va desde Los Palacios hacia la Costa Noroeste, porque muchos usuarios van hacia esa zona. Ahí tenemos una vía, que es la 471, que probablemente despejaría muchísimo tráfico de la autopista si la gente que viene de Sevilla pudiera cogerla en vez de la autopista.

–Reclaman desde la Costa Noroeste retomar la conexión ferroviaria con El Puerto como esencial para su crecimiento. ¿Lo contempla el Gobierno?

–No es algo de lo que se habla a corto-medio plazo en los presupuestos de la provincia, pero sí que está bien traído porque estamos en una época en la que se está empezando a apostar por medios de comunicación más energéticamente eficientes. Igual es buen momento para retomar este proyecto.

–¿Qué balance haría de la delincuencia en la provincia en este 2022 que llega a su fin?

–El Plan Especial de Seguridad sigue dando buenos frutos. En los cuatro años que lleva funcionando se han detenido a 11.000 personas. Pero es que además de detener desde al chico que hace de punto o al que traslada la droga, también han caído los grandes capos, nombres casi legendarios, y eso nos corrobora que se está haciendo un buen trabajo, que estamos llegando a la cúpula. Además se golpea donde más les duele: en el dinero, en bienes inmuebles, y todo eso gracias a las investigaciones patrimoniales que se hacen. Esto se ha logrado aumentando las plantillas y dotándolas de infraestructuras para que puedan llevar a cabo más investigaciones, más profundas, que puedan seguir el rastro del dinero a través de esas empresas pantallas donde se blanquea..

–Claro que esto ha hecho que las mafias del narcotráfico se hayan desplazado a otras comarcas.

–Es que en el Campo de Gibraltar no pueden ni respirar sin que la Policía se entere. Por eso estamos experimentando un aumento de la actividad en el tráfico de drogas en el Bajo Guadalquivir e incluso en el Caño de Sancti Petri, El Puerto… Por eso se ha ampliado el Plan Especial a seis provincias, porque se ve que los mafiosos se están moviendo.

–Han surgido voces críticas en los sindicatos policiales por el desmantelamiento del OCON-Sur, que tan buenos resultados ha ofrecido. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

–Se ha hecho por darle mayor estabilidad a una estructura que se creó de manera provisional para esta circunstancia concreta. Cuando se monta el Plan Especial de Seguridad hace falta un grupo de gente que se dedique a luchar contra el narco, pero son funcionarios que están en comisión de servicio, y eso no se puede mantener cuatro años. Lo que hemos hecho es mantener los mismos operativos, la misma eficacia, pero cambias la estructura y la incorporas a lo que ya existía en las comandancias.

–¿El Plan Especial de Seguridad no debiera haber venido acompañado de una inversión potente a nivel educativo para atacar el mal desde la prevención?

–Totalmente de acuerdo. Es una reivindicación que compartimos siempre, sobre todo con el sector social del Campo de Gibraltar, que está muy bien organizado. Desde Interior se hace lo que está en su mano, pero también verdad que esta lucha necesita de la coordinación de todas las instituciones. A nivel educativo de la Junta de Andalucía, y trabajar la alfabetización en personas adultas, que la Junta también desarrolle planes de empleos para que la gente tenga otras alternativas a dedicarse al narcotráfico.

–Otra reclamación de la provincia es la N-340, ese desdoble que llegue hasta Tarifa. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto?

–Es un tema que no se abandona. Cada año se habilitan partidas presupuestarias para hacer estudios de viabilidad. Se van haciendo pequeñas intervenciones en los puntos que son más complicados, por ejemplo ahora en las rotondas que van a circunvalar toda la Barca de Vejer, porque eso es un punto negro que en verano se pone muy mal y es fuente de atascos y accidentes. Eso ya se ha licitado y este próximo año veremos las máquinas haciendo dos rotondas grandes, con una vía de servicio que las rodea para que la gente que va hacia el interior no tenga que pasar por ellas, y esto va a dar mucha agilidad a la gente que se dirija a Barbate, a las playas o que continúe hacia Tarifa. También se está estudiando la conexión entre Tarifa y Algeciras, que ahora mismo es una parte que tiene mucho tráfico y que tiene una dificultad muy grande, que son los dos puertos de montaña, el Bujeo y el Cabrito. Es una zona muy complicada pero se está estudiando hacer un tercer carril, que puede ser reversible o fijo según la zona de mayor densidad de tráfico, se están haciendo los estudios. Luego está toda la parte de Tarifa, desde Facinas hasta Tarifa, y ahí el riesgo fundamental son los giros a la playa, que provocan retenciones y accidentes. Eso también se está estudiando para hacer siete rotondas que van a quedar como está la zona de Sabinillas en Málaga. Eso, sin menosprecio, de que a la larga se estudie una autovía de gran capacidad, pero al menos se está actuando en los puntos más negros de esa carretera.

–LOGICA, el Puerto de Algeciras, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz… ¿El futuro de la provincia también pasa por convertirse en un gran nudo logístico?

–Esa es la idea. El Gobierno de España lo tiene muy claro y desde el primer momento ha apostado por la provincia. Es evidente que hay dos puntos diferenciados: por un lado el Campo de Gibraltar, con el puerto de Algeciras, al que hay que dotar de una mayor competitividad, y por eso se está trabajando en remodelar la carretera de acceso sur, o en la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, que, aunque cuesta trabajo ver los frutos, se está trabajando intensamente, hay una declaración de impacto medioambiental, que afecta sobre todo a la zona de Ronda, pero también a nosotros evidentemente, y se sigue avanzando. Y otra apuesta fundamental es la Bahía de Cádiz, que está por un lado LOGICA pero también la conexión ferroviaria del Bajo de la Cabezuela, para que las mercancías puedan salir directamente desde el puerto de Cádiz, que es algo que va a ser atractivo para las empresas que quieran venir a instalarse o las que ya están, como Boluda. Primero porque no sólo reducimos la huella de carbono sino también los costes para ellos. No es lo mismo sacar los contenedores en camiones que en un tren. Y eso se irá mejorando con la nueva terminal de contenedores. Aun a riesgo de ser reiterativo tengo que decir que el Gobierno ha tenido a Cádiz en su cabeza, y eso puede verse hasta en las cargas de trabajo de Navantia, que en las últimas semanas han llegado las buenas noticias encadenadas.

–¿En qué punto está el proyecto de LOGICA?

–Lo último que sé es que está pendiente de que la Junta de Andalucía termine de definir con qué participación quiere entrar en LOGICA, que lo va a hacer a través de terrenos, y querían aumentar su participación y para ello necesitaban aportar más terrenos. Y eso es lo que están valorando.

–¿Teme que pueda haber otra vez protesta en el sector del metal y que se repitan las imágenes que llenaron telediarios en 2021?

–Soy un defensor de los derechos de los trabajadores y de la negociación colectiva. Dicho esto, también creo que hay unas formas de hacerlo, y que se consiguen cosas, se ha demostrado. Se ha mejorado el salario mínimo interprofesional y se ha llegado a acuerdos con las patronales y los sindicatos. Y a una reforma laboral también. Si eso se consigue se pueden lograr otras cosas, por ejemplo un convenio colectivo para el metal. Pero creo que se consiguen desde el diálogo, por esa vía, por la negociación, y si hace falta salir a la calle para manifestarse se hace, pero hay líneas rojas que no se deben pasar porque afectan a la normal convivencia de la sociedad y porque forman partes de épocas pasadas. El año pasado se estuvieron trabajando dos convenios colectivos de manera paralela en Cádiz y Sevilla y se llegaron a acuerdos muy semejantes y con dos formas muy diferentes de alcanzarlos. Hay que pensar si mereció la pena de la que se hizo aquí o no. Yo particularmente creo que quemando coches no se consiguen las cosas.

"Cádiz no puede tener un alcalde a tiempo parcial, necesita alguien con una gran capacidad de trabajo”

–¿Cómo ve, desde el punto de vista del PSOE las próximas elecciones municipales?

–Van a ser importantes, no cabe duda. Creo que, a nivel de partido, las municipales nos van a ir muy bien porque la acción del Gobierno del presidente Sánchez se está haciendo notar y está siendo reconocida por toda Europa. Este año, que es el de la guerra, una guerra que no nos esperábamos, que es un fracaso a la inteligencia y la convivencia humana, empezamos con la subida de precios y llegó la inflación. Y sin embargo, frente a eso, que es otra crisis, ha demostrado el Gobierno que es capaz de enfrentarse a las crisis teniendo en cuenta a la gente, creando escudos para que no caigan, como el Ingreso Mínimo Vital, como los ERTEs, como la solución ibérica al precio de la energía, todo esto se está haciendo pensando en la gente, una forma de actuar muy diferente a 2008, cuando el PP lo que hacía era rescatar bancos, y nosotros estamos rescatando gente. Los fondos europeos han aportado 140.000 millones de euros para recuperar todo lo perdido por culpa de la crisis. Y el PP se va a Bruselas a votar en contra. Estamos mejorando ciudades a nivel de turismo, comercio, conectividad de internet, llevándolo a todos los rincones, todo eso está haciendo que la gente vea que hay dos formas muy diferentes de atajar los problemas derivados de una crisis, y en el caso del presidente Sánchez lo está haciendo pensando en la gente. Y eso creo que va a venir bien en las municipales porque marca una impronta.

–Finalmente no le convencieron para ser candidato a la Alcaldía por Cádiz.

–No, bueno, primero hay que decir que la decisión había que tomarla teniendo en cuenta muchas claves. Personales y familiares, pero también de partido, saber qué gente estamos en el partido, qué gente es válida y dónde podemos aportar más a la ciudad, desde la Subdelegación de Gobierno, desde la Zona Franca en el caso de Fran González..., y la idea siempre ha sido sumar, no restar. Desde esa clave puedo garantizar que el candidato en Cádiz, que es Óscar Torres, es mucho mejor candidato que yo, tiene un conocimiento de todo lo que es la ciudad de Cádiz más profundo que yo, y es una persona con una extraordinaria capacidad de trabajo. Porque esta ciudad lo que necesita es alguien capaz de remangarse desde el minuto uno, alguien que se ponga a trabajar rápidamente. Óscar es un buen gestor, muy formal, trabajador, constante. Lo que no podemos es volver a tener un alcalde de diez a dos de la tarde, un alcalde a tiempo parcial. Eso no podemos volver a permitirlo. Óscar va a ser un alcalde 24/7, pendiente de su ciudad 24 horas durante siete días a la semana. Con una gran capacidad de trabajo.