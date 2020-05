Germán Beardo: "No me temblará el pulso para solicitar dureza a los Cuerpos de Seguridad"

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha publicado en redes sociales un balance crítico sobre el primer día de la desescalada, en el que se han permitido las salidas para la práctica deportiva individual y los paseos en unas franjas horarias, además del levantamiento parcial de restricciones para la salida de los niños tomada hace ya unos días.

El alcalde ha indicado que "la mayoría de portuenses ha cumplido", en el primer día de desconfinamiento, es decir este sábado, día 2. "De eso hay que estar orgulloso; ser la localidad con menos contagios y menor tasa de fallecimientos no es casualidad. Los controles de la Policía funcionan y la gente es responsable mayoritariamente", observa.

El alcalde afirma que tomará medidas de restricción "si la gente empieza a fallarnos"

Sin embargo ha censurado que "hay personas irresponsables e insolidarias que no siguen las normas" y ha manifestado que "no me tiembla el pulso para solicitar dureza a las Cuerpos de Seguridad. Para ello tenemos a la Policía y a Protección Civil vigilando, multando y deteniendo, pero debemos todos ser conscientes que es imposible controlar a 90.000 personas durante todas las franjas horarias para que cumplan fielmente los horarios y las distancias". En alcalde ha pedido en este sentido a la población "calma, porque hay mucho de novedad tras tanto tiempo de confinamiento".

Germán Beardo afirma haber revisado en persona cada punto de control, playas, pinares, el Parque de los Toruños, urbanizaciones y barriadas. Y ha manifestado en tono crítico que "esta tarde (en referencia a ayer sábado) había más gente de lo deseable. Confío en que los portuenses seamos conscientes de que nos jugamos la vida, la vida de nuestras familias y el presente y futuro económico de nuestra ciudad. Tampoco me temblará el pulso en tomar medidas de restricción si hubiera repuntes o la gente mayoritariamente empezara a fallarnos", advierte.

"No es el momento de empezar a ser deportistas. Hemos tenido casos de personas con infarto"

El alcalde considera que el mejor homenaje que se puede hacer a los sanitarios y Fuerzas de Seguridad "es cumplir con las normas para que El Puerto siga siendo un muro contra el Covid". Considera en este sentido que por ejemplo "no es el momento de empezar a ser deportistas. Hemos tenido casos de personas con infarto", ha manifestado.

Por el contrario, indica que "es momento de salir progresivamente, con prudencia y responsabilidad. Si no has ido nunca a correr, ahora no es el momento tras 50 días de confinamiento".

De igual forma, el primer edil indica que "también es momento de ser conscientes de que no podemos vivir eternamente con miedo ni permanentemente encerrados. Hay que convivir con ver que la gente vuelve a salir a la calle, a pasear, a comprar. A ver que la vida sigue con la normalidad que progresivamente nos ganemos como portuenses responsables". Aunque reitera que todo ello "debe ser con distancia social y con medidas de protección".