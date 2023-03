"Expectativas sin cumplir" tras la reunión entre Navantia y el comité intercentros

El comité intercentros de Navantia mantuvo este miércoles con la compañía una reunión en la que esperaban conocer los detalles del plan estratégico Horizonte 5.0 que la empresa pretende desarrollar en estos años. El encuentro no resultó satisfactorio del todo para los representantes sindicales que salieron de la cita "sin las expectativas cumplidas". Al menos, consiguieron un calendario de nuevas reuniones que se desarrollarán a lo largo del mes de abril.

El presidente del comité de empresa de Navantia en Puerto Real, Juan Escamilla, aclaraba al término de la reunión que no había habido una presentación del plan estratégico como esperaban. Solo se había puesto sobre la mesa de carga de trabajo ya acordada y las posibilidades que hay de otros encargos, lejos del planteamiento del que partían los sindicatos que aguardaban conocer los pormenores de la estrategia que regirá el devenir de la empresa naval. "Se ha centrado en las posibilidades que existen en construcción naval militar", precisaba Escamilla.

Desde Puerto Real siempre han defendido la necesidad de no cerrar la puerta a la construcción naval civil, algo que insistieron en este encuentro pero que una vez más la dirección descarta. Su argumento, aclaró el responsable sindical, es que "consideran que resultaría en pérdidas para la empresa". Por eso, incidía, "no ha nada en esta línea de negocio contemplado. No hay ninguna previsión", lamentó.

Se ha fijado para abril un calendario de reuniones para tratar también el convenio

El comité intercentro esperaba que la compañía expusiera en el encuentro detalles de las inversiones que se han anunciado en las distintas factorías y centros de trabajo. Hasta ahora solo se ha hecho público que en Puerto Real se ha planteado unos 43 millones de euros, mientras que en las dependencias de La Carraca repercutirán más de 62 millones para dos proyectos: el taller de unidades abiertas planas que se está construyendo y el Centro de Excelencia de Sistemas Navales.

Igualmente, como ya había mencionado el presidente del comité de empresa de San Fernando, Jesús Peralta, pocos datos tienen del plan del empleo que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la incorporación de unos 1.500 trabajadores en toda España, unos 735 puestos de trabajo para la Bahía de Cádiz según precisó en una visita posterior la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En la manifestación que protagonizaron las plantillas de Cádiz, Puerto Real y La Isla el pasado 21 de marzo ya advirtieron que les parecía muy escaso el número a tenor de los programas de construcción que se habían hecho públicos en los medios. En la reunión de este miércoles tampoco se trató este tema, algo que tampoco satisfizo al comité intercentro.

Las sensaciones "agridulces", en palabras de Escamilla, responden a que "no es el plan estratégico lo que tenemos a día de hoy" y a que no se hubiera tocado la negociación del convenio colectivo. Eso sí, se planificó un calendario de reuniones para abril en la que se tratarán estos temas: plan estratégico, inversiones, plan de empleo y convenio.