Elecciones generales 23-J: El extraño caso del número uno de Sumar por Cádiz

Hoy miércoles se abre el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones generales del próximo 23 de julio y muy poco se sabe de la persona que encabezará en la provincia de Cádiz el proyecto de Sumar, la plataforma de izquierdas impulsada por Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Pero lo peor no es que se sepa muy poco. Es que lo poco que se sabía ya no sirve.

De momento, y para empezar, fuentes de Sumar aseguraban ayer que Podemos no liderará la candidatura al Congreso de los Diputados por Cádiz, en contra de lo asegurado el viernes por varios medios de comunicación nacionales y en contra también de lo adelantado por dirigentes de Izquierda Unida (IU) en la provincia.

En el seno de IU, tanto en Cádiz como en la dirección andaluza, el malestar originado por el acuerdo marco de Sumar era grande. Los izquierdistas lamentaban que la cabecera de la lista al Congreso por Cádiz fuera para Podemos cuando la formación morada no sacó ni un concejal en toda la provincia en las pasadas elecciones municipales y ellos, por el contrario, superaban el centenar.

Nadie negó el viernes que Podemos fuera a liderar la lista por Cádiz y empezaron las cábalas sobre si era responsabilidad recaería otra vez en el guardia civil isleño Juan Antonio Delgado o en algún dirigente morado de otra provincia. Pero en estas que llega Sumar y dice después que no, que el número uno por Cádiz no será de Podemos... pero tampoco de IU. Y estos detalles, unidos a que al final Podemos sí se hizo de manera inesperada con la cabecera por Granada, no hacen sino darle un mayor halo de misterio al debut de Sumar en unas elecciones en Cádiz. Curiosidad o no, estos vaivenes coincidían con la decisión de Adelante Andalucía de concurrir a estas elecciones generales pero sólo por la provincia de Cádiz.

Desde esta nueva plataforma de izquierdas llamada Sumar, en la que se han integrado un total de 15 formaciones políticas, se aseguraba ayer que este número uno al Congreso por Cádiz será una persona independiente que no ha militado ni en IU ni en Podemos. En cualquier caso esta decisión quedará concretada de manera inminente ya que el plazo de presentación de candidaturas se abre hoy y concluye el próximo lunes día 19.

Para lograr un escaño en el Congreso por Cádiz se necesitan unos 55.000 votos, aunque esta cifra puede subir o bajar dependiendo de la participación final en las urnas. En las generales de noviembre de 2019 Unidas Podemos (antes de la división de Adelante) logró 93.500 votos en la provincia. Sin embargo, en las andaluzas del año pasado la coalición Por Andalucía (en la que estaban IU y Podemos) se quedó en 38.500, apenas unos 3.000 menos de los 41.500 que logró Adelante. Eso sí, la participación en las andaluzas fue 10 puntos inferior a la de las últimas elecciones generales.