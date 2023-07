Distintos nombres del mundo de la cultura se unen para pedir el voto progresista

A iniciativa de la plataforma La Comuna del Sur, distintas figuras del mundo de la cultura han firmado un manifiesto animando al "voto progresista" el próximo domingo.

"Ante algunas serias y preocupantes noticias que afectan de manera directa y muy negativa al sector de la cultura -indican en un comunicado-, un grupo de personas del mismo nos movilizamos en torno a un manifiesto que recoge nuestro sentir". La iniciativa tenía claro que quería partir desde Cádiz, ya que "desde San Fernando, a 10 de octubre de 1810, y en el contexto de las Cortes Generales, se aprobó la Ley de Libertad de Imprenta, la primera norma que fijó en nuestro país el derecho a la libertad de expresión".

En 24 horas, la propuesta ha reunido a un número representativo de hombres y mujeres de la cultura de dentro y fuera de la provincia. En su mayoría, los firmantes pertenecen al ámbito de la creación, de la docencia, de la investigación o de la gestión cultural, pero también figuran usuarios de la cultura, de distintas profesiones o estudios.

Entre quienes se han adherido figuran también personalidades de relevancia en el ámbito cultural como son los casos, como muestra, Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, José Ramón Ripoll, Josefa Parra, Aurora Luque, Jesús Fernández Palacios, Salvador Gutiérrez Solís, José Manuel García López, Blanca Flores, Guillermo Busutil, Carmen Camacho, Rafael Escuredo, Ángeles Mora, Alexis Díaz Pimienta o Mercedes de Pablos; entre los cantantes, Rozalén, El Kanka, Fernando Lobo, Marwan, Toni Zenet, Miguel Rios, Lucia Socam, Javier Ruibal, Andrés Suárez, Luis Pastor, Pedro Guerra, el Grupo EA! o buena parte del grupo Lagartija Nick, así como los cantaores flamencos Juan Pinilla o Carmen de la Jara, etc. Entre los periodistas, Maruja Torres, Paco Lobatón, Ton Martin Benitez o Ezequiel Martinez; pintores como Manolo Cano, Carmen Bustamante, Juan Gómez Macías o José Barroso, pero también cineastas de la talla de Benito Zambrano, actores como Chema del Barco y Montserrat Torrent o Pilar del Río, escritora y traductora, presidenta de la Fundación José Saramago.

Manifiesto '¡A las urnas! Un voto por la cultura'

La Cultura no nos hace mejores, pero sí nos da luces para soñar con serlo.

La Cultura no nos garantiza la libertad ni la democracia, pero nos ofrece una pizca de sabiduría para protegerlas.

La Cultura no salvaguarda la verdad ni es valedora del sentido común, pero nos abre todos los sentidos y puede ayudarnos a desenmascarar la mentira.

La cultura no vacuna a los pueblos y a las gentes contra el totalitarismo, pero si el totalitarismo no ama a la cultura será por algo.

Si censuran a Lope de Vega, si censuran a Virginia Woolf, si amenazan a Juan Diego Botto, si se escandalizan con un beso en una película de Disney, si revisan las revistas y los libros de las bibliotecas públicas, si ensayan listas negras y páginas en blanco, si insultan a los creadores llamándoles paniaguados,si a las asociaciones les llaman chiringuitos, si a los intelectuales les reprochan que piensen, si el nombre de Lorca les sigue produciendo una cierta y extraña incomodidad, si borran de los muros los versos de Miguel Hernández, si a Picasso todavía le llaman rojo, si les molesta que Javier Bardem opine además de ganar un Oscar, si vetan a ciertos periodistas en los medios que controlan, si recortan presupuestos para recortar libertades, si amordazan a raperos y ahogan el quejío, si cierran las bocas y abren las pesadillas, si los del viva la muerte difaman a Almudena Grandes,

Será porque no quieren que alguien les escriba, no quieren que la historia les delate, no quieren que el teatro les burle, no quieren que el cine les retrate, no quieren que un cerebro les piense, no quieren que unas manos pinten su caricatura ni que la música amanse a las fieras.

Por ello necesitamos libros para ser realmente libres, Necesitamos teatro para desmentir las farsas,

Necesitamos arte contra las malas artes, Necesitamos pintura contra las pinturas de guerra.

Necesitamos cine para acariciar el polvo de estrellas.

Necesitamos bailar hasta el fin del amor fraterno,

Necesitamos la violencia de la idea contra la idea de la violencia,

Necesitamos un micro abierto contra los himnos marciales,

Necesitamos esculpir a diario la estatua de la libertad,

Necesitamos la realidad y necesitamos el deseo.

Para tener igualdad de sueños, de derechos y de oportunidades,

para que el respeto y la convivencia sean el pan nuestro de cada día,

para que ninguna mujer vuelva a sentir miedo,

para que el odio no exista ni siquiera como un susurro,

para que los gobiernos sean justos y benéficos,

para que la patria no escupa a nadie de su seno,

para que las lenguas distintas sirvan para entendernos,

para que la cultura nos ayude a comprender que existe la esperanza.

Por todo ello, sin dudarlo, con la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza,

Con la ilusión de la intuición y la fe de los descreídos,

VOTA a las fuerzas progresistas el próximo 23 J.

Quizá creáis que no necesitáis a la cultura,

Pero la cultura, la libertad, la fraternidad y la igualdad necesitan nuestros votos.