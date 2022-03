Diputación de Cádiz donará 100.000 euros para ayuda humanitaria a Ucrania

La Corporación en Pleno de la Diputación de Cádiz ha expresado su condena “enérgica” y “rotunda” por la agresión de la Federación Rusa a Ucrania. Lo ha hecho en el transcurso de la sesión plenaria celebrada este miércoles, en la que se ha apoyado la declaración institucional propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La presidenta, Irene García, ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto en el que se expresa la condena “a los ataques perpetrados en diversas ciudades ucranianas” y el “despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y todas las consecuencias de él derivadas”, así como se insta “al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos desplegados en Ucrania”.

En virtud de la propuesta aprobada, la corporación expresa su apoyo a la población ucraniana, en especial, a los más de 112 mil ucranianos residentes en nuestro país y presta su disposición al Gobierno de España para colaborar “en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos de Ucrania”. Al respecto, la presidenta ha avanzado que la Delegación de Cooperación Internacional, de la que es responsable la diputada de Desarrollo Democrático, Lucía Trujillo, ya está gestionando una ayuda de emergencia por importe de 100.000 euros, que será destinada a acciones de carácter humanitario canalizadas a través de Cruz Roja y Acnur, ha anunciado la presidenta.

No ha sido la única propuesta que ha recibido el respaldo unánime de todos los diputados y diputadas. Así, la corporación ha aprobado la propuesta defendida por Estefanía Brazo, del grupo Ciudadanos, de instar al Gobierno de la nación para que “impulse de manera inmediata la tipificación de la violencia económica como una modalidad de violencia de género en el Código Penal”, un tipo de violencia que ejercen muchos agresores a sus parejas o ex parejas impidiendo su acceso a recursos económicos y coartando sus posibilidades de salir de las situaciones de maltrato, argumentó. Aun a favor de la propuesta, la diputada Lorena Garrón (Adelante Cádiz) ha resaltado que esta violencia no se aparece sólo en el ámbito privado o doméstico, sino que requiere un enfoque desde lo público porque “que la precariedad tenga rostro de mujer no es casualidad”. Por su parte, la responsable del Área de Igualdad, Carmen Collado, ha explicado que el Gobierno Central ya se ha comprometido a estudiar esta posibilidad en el marco de la “actualización” de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que ha de abordarse.

Unanimidad también encontró la propuesta del PSOE para instar a la Junta de Andalucía a la construcción, remodelación y transformación “lo más urgente” posible de la carretera de los Barrancos, en Chiclana. El vicepresidente primero José María Román ha trasladado su “súplica” de actuar en esta vía, que comunica los cinco polígonos industriales de la localidad, con cada vez más tráfico dado el crecimiento poblacional y que, como consecuencia, tiene “mucho riesgo”. En este punto, el diputado popular, Juan José Ortiz, avanzó el voto a favor de su grupo pero pidió al PSOE “más lealtad” y “no esperar a que el PP gobierne en la Junta” a la hora de pedir actuaciones.Los dos últimos puntos aprobados por unanimidad han sido una proposición del grupoSocialista para realizar de forma urgente todas las gestiones necesarias al objeto de dar respuestasreales y de calidad a las necesidades y demandas del alumnado con necesidades educativas en elmunicipio de Paterna de Rivera, mediante la dotación adecuada de los profesionales necesarios encada centro; y una propuesta de Adelante Cádiz para que la Diputación colabore con la puesta enmarcha de un Plan ‘Erasmus Rural’ con el que hacer frente a la despoblación de los pueblos deinterior.

La única propuesta rechazada durante la sesión ha sido la del grupo Popular de solicitar a laDiputación la construcción y gestión de una residencia de mayores en Barbate. El grupo Socialistapresentó una enmienda a fin de que la petición se dirigiera a la Junta de Andalucía, habida cuenta deque es la administración autonómica la que tiene las competencias, según defendió la propiapresidenta. “No vamos a engañar a los ciudadanos de Barbate”, dijo. “La Diputación está dispuesta acolaborar, pero no vamos a asumir algo que no nos compete”. La enmienda no fue aceptada por elgrupo proponente y la iniciativa fue rechazada con los votos en contra del PSOE y La Línea 100x100 ylas abstenciones de Adelante Cádiz, Ciudadanos e Izquierda Unida.

La propuesta de Izquierda Unida relativa a la recuperación de la laguna de La Janda ha sidoaprobada por mayoría, con los votos a favor de los grupos PSOE, Adelante Cádiz, La Línea 100 x 100,IU, AxSí y las abstenciones del PP y Ciudadanos. La diputada Carmen Álvarez defendió la propuesta de“tomar las medidas oportunas para promover la recuperación y restauración de las 6.165 hectáreas dedominio público que están en manos privadas”, sobre la base del “enorme valor ecológico” que tuvoen su día el que fue el humedal interior más extenso de España. Al respecto, José Loaíza (PP) resaltóque existen diferentes opiniones entre los municipios implicados. Por su parte, el diputado socialistaJuan Carlos Ruiz Boix puso sobre la mesa la necesidad de enviar un “mensaje de certidumbre” a laspersonas cuyos empleos dependen de la actividad que se realiza en los terrenos de la antigua lagunay propuso una enmienda en ese sentido que fue aceptada por el grupo proponente.

Sobre la oportunidad de elaborar estrategias ante la sequía versaba otra propuesta deIzquierda Unida con un total de once puntos que se votaron por separado. Así, se ha aprobado revisarlas actuales tarifas de agua, eliminar los pozos ilegales, condicionar las subvenciones públicas ycertificados de calidad al uso eficiente del agua y mantener campañas de sensibilización (todos losgrupos votaron a favor, menos PP y Cs que se abstuvieron). Los otros cinco puntos fueronrechazados: estudiar la viabilidad de instalar plantas desaladoras en la costa, redactar planes degestión dentro de los planes de demarcación, revisar los planes de sequía vigentes, aprobar los planeshidrológicos pendientes e implantar regímenes de caudales ecológicos (a favor votaron los grupos deIU, Adelante Cádiz y AxSí; en contra PSOE, La Línea 100x100 y Ciudadanos; el PP se abstuvo). Elgrupo Socialista argumentó su rechazo a estos puntos en la publicación hoy mismo del ‘Real Decretoley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario porcausa de la sequía’.

Aunque se votó por separado, salió adelante la propuesta del grupo Popular relativa a la caza,por la que se insta al Gobierno Central la retirada del Anteproyecto de Ley de Protección y Derechosde los Animales y por la que el Pleno reconoce la “caza sostenible como un elemento que potencia laeconomía y el empleo de nuestros municipios y que al mismo tiempo contribuye al mantenimiento yconservación de nuestro medio natural y de la fauna”.Por mayoría se ha aprobado una propuesta del PSOE en la que se insta a la Junta a laejecución del Plan de Mejora de Caminos Rurales (Plan Itínere 2019) y a proceder al arreglo de loscaminos rurales comprometidos “a la mayor brevedad posible”. La iniciativa, defendida por el diputadoManuel Chacón, contó con los votos en contra del grupo popular que, según expresó el diputadoJacinto Muñoz, considera que la Junta ya está ejecutando las peticiones recogidas en la propuesta.Las abstenciones del PP y Cs y el voto a favor del resto de grupos favorecieron la aprobaciónde una iniciativa del grupo Andalucía Por Sí para instar a las administraciones central y autonómica aponer en marcha un Plan de Salud Mental. El mismo grupo encontró el respaldo mayoritario de laCorporación en su propuesta de instar al Gobierno de España a solicitar una reunión con el rey deMarruecos y su gobierno con el fin de abrir la frontera entre los dos países.

El Pleno también se ha mostrado a favor de instar a la Junta a garantizar que en el centropúblico rural Campos de Conil se seguirán impartiendo durante los próximos cursos el segundo ciclode Educación Primaria, con todos los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar unaeducación de calidad para todo el alumnado. La propuesta la presentó Adelante Cádiz.De entre los ruegos y preguntas, destaca la petición al Consorcio de Bomberos de la Provinciade Cádiz de informar a sus miembros sobre la situación del Grupo de Rescate en Montaña,recogiendo así la preocupación expresada por varios grupos ante la posible disolución de este equipoespecializado.