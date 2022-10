Dimite Francisco Párraga, alcalde de Olvera durante más de 19 años

Francisco Párraga, alcalde de Olvera durante más de 19 años, ha presentado su renuncia a seguir en el cargo. El pleno para dar a conocer esta dimisión se celebrará mañana viernes a las 10.30 horas y el PSOE propondrá a Remedios Palma, ex delegada territorial de la Junta de Andalucía, como alternativa a la Alcaldía.

La renuncia de Párraga a seguir en la Alcaldía se presentó en el Registro oficial de este Ayuntamiento serrano la tarde del pasado martes. El propio regidor olvereño ya confirmó semanas atrás a este periódico que estaba pensando en no presentarse a la reelección en los comicios municipales del próximo mes de mayo. Finalmente Párraga ha optado por dimitir ya, con la idea de dejar su puesto a Remedios Palma y que ésta se foguee en el cargo en los siete meses que quedan del actual mandato corporativo.

El pleno en el que se dará a conocer oficialmente la renuncia de Francisco Párraga a la Alcaldía está convocado para mañana viernes a las 10.30 horas. La siguiente sesión plenaria, la de elección del nuevo alcalde o alcaldesa, no tiene fecha aún, aunque se baraja la opción del lunes 7 de noviembre.

El único motivo esgrimido por Párraga para abandonar la política activa se ciñe a su cansancio a continuar en el cargo debido a su edad, porque ha cumplido 65 años en este 2022. Además, Francisco Párraga era hasta ahora el segundo alcalde más veterano de la provincia de Cádiz, sólo superado por el también socialista Alfonso Moscoso, regidor de Villaluenga del Rosario desde 1999 y senador.

Francisco Párraga ha sido alcalde de Olvera durante más de 19 años, aunque dividido en dos etapas. En una primera fase ocupó esta Alcaldía entre junio de 1995 y junio de 2007. Tras ocho años con Izquierda Unida dirigiendo este gobierno municipal, Párraga regresaría a la Alcaldía en junio de 2015, asumiendo esta responsabilidad hasta hoy.

Para relevar a Párraga el PSOE propondrá a Remedios Palma Zambrana, ex delegada territorial de la Junta de Andalucía primero de Cultura y luego de Educación. En principio se supone que el Partido Socialista mantendrá esta Alcaldía serrana al haber sido la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2019. No obstante, y ano haber mayoría absoluta, un acuerdo entre IU y PP en la sesión plenaria prevista en principio para el 7 de noviembre apartaría de la Alcaldía a quien es actualmente la secretaria general del PSOE olvereño. No obstante, este hipotético acuerdo entre izquierdistas y populares parece muy raro que se produzca quedando tan poco tiempo para las nuevas elecciones municipales. En 2019 el PSOE logró seis concejales, a uno de lograr la mayoría absoluta. En la oposición quedaron los cinco ediles que obtuvo IU y los dos del PP.

Este será el quinto relevo de alcalde que se producirá en la provincia de Cádiz en el mandato corporativo iniciado en 2019. Los anteriores tuvieron lugar en las localidades de Vejer, Espera, Trebujena y Benaocaz.