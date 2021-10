Detenido en San Fernando por abusar de un menor de 11 años hasta en nueve ocasiones

La Guardia Civil ha detenido en la barriada isleña Carlos III a un varón de 34 años de edad, y que responde a las iniciales A.J.G.C., al que se le acusa de violar, hasta en nueve ocasiones, de un menor de 11 años. Según informa la Guardia Civil, el sujeto aprovechaba su condición de entrenador en el CD San Fernando para tener contacto con menores, con los que posteriormente contactaba a través de Instagram. Tras ganarse su confianza comenzaba a hacerles preguntas íntimas y de índole sexual hasta que conseguía ganarse su confianza. Era en ese momento cuando empezaba a solicitar fotos íntimas o a preguntarles si habían tenido alguna vez relaciones homosexuales, si algunos de sus amigos eran homosexuales y hasta se interesaba por el tamaño de sus atributos sexuales. Una vez que conseguía las primeras imágenes comprometidas, comenzaba la fase de acoso y chantaje. Amenazaba a los menores con contárselo a sus padres, familiares y amigos, y no cesaba hasta que conseguía quedar con los menores y abusar de ellos. En el caso de un menor de 11 años llegó a abusar del chico hasta en nueve ocasiones. Por si no fuera poco la gravedad del caso hay que decir que este tipo tenía una condena de 25 años de cárcel por hechos similares que había recurrido primero al TSJA y posteriormente al Supremo. Mientras esperaba la sentencia de este último tribunal continuaba con sus prácticas deplorables contra menores.

En esta ocasión, la rapidez en presentar la denuncia por parte de la familia del menor ha sido clave para poner a disposición judicial al ahora detenido como presunto autor material de estos hechos. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera, donde la familia de un menor de 11 añosrelataba como su hijo había caído en la red de un adulto con el que habría mantenido conversaciones de contenido sexual llegando a intercambiarse fotografías intimas a través de la red social.

Tras ganarse la confianza del menor, utilizando su posición dentro del equipo técnico del CD San Fernando, el adulto había ido llevando las conversaciones hacia temas de contenido íntimo y sexual, procediendo a continuación a coaccionarlo con la amenaza de revelar el contenido de sus conversaciones entre los contactos del menor si no seguían intercambiando este tipo de imágenes. La familia del menor al descubrirlo, interpuso la denuncia ante la Guardia Civil, por lo que los agentes iniciaron una investigación para localizar al responsable. Como resultado de las investigaciones realizadas se procedió a la detención de esta persona como presunto autor de los delitos de exhibicionismo y abusos sexuales a menores, incautando en el domicilio numeroso material informático que actualmente se encuentra en estudioante la posibilidad de que hubiese otras víctimas.

Siempre alerta

La Guardia Civil, siempre velando por la protección del menor, alerta continuamente de los riesgos asociados a las tecnologías de la información y la comunicación desde la prevención, dando charlas en los CentrosEducativos a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, aconsejando el uso responsable de las mismas. Sobre todo, para evitar casos como éste, se recomienda impartir enseñanzas tendentes a no captar imágenes de contenido lesivo para su persona y muy especialmente las de contenido sexual de menores, no proceder a su reenvío a través de las aplicaciones móviles o redes sociales, y caso de recibirlos a no almacenarlos en teléfonos móviles y ordenadores. También se recomienda asegurarse de que no existe copia de seguridad de los mismos, y tener en cuenta que una vez que compartes un archivo o lo subes a una red, dejas de tener control sobre el mismo. Por último, caso de recibir un archivo con dichos contenidos, ponerlo inmediatamente en conocimiento de los padres y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Antecedentes por hechos similares

Cabe destacar, que el detenido tenía antecedentes por hechos similares cometidos en la provincia de Almería, y se encuentra a la espera de resolución del recurso presentado por su defensa ante el Tribunal Supremo de la sentencia a 25 años de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.