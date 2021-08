Desalojada una sala de fiestas en San Fernando por incumplir las normas Covid

Agentes de la Policía Nacional en una intervención conjunta con la Policía Local han desalojado una sala de fiestas ubicada en el Polígono Industrial Fadricas en San Fernando por incumplir las medidas sanitarias establecidas para la prevención y contención del Covid-19. En el interior se identificaron a un total de 17 personas sin mascarillas, incumpliendo las distancias de seguridad así como otras infracciones administrativas

La intervención tuvo lugar en la madrugada del pasado 31 de julio dentro de los dispositivos realizados para comprobar el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para la prevención y contención del Covid-19. Los agentes de la Policía Nacional comenzaron realizando una patrulla peatonal por la calle Cortes donde levantaron un acta-propuesta de sanción a los responsables de un establecimiento por servir bebidas fuera del horario permitido. Posteriormente en la avenida León Herrero se denunció al propietario de una tienda por vender bebidas alcohólicas a menores de edad.

Desplazados hasta el Polígono Fadricas donde seis personas fueron propuestas para sanción por estar consumiendo alcohol en la vía pública además de no guardan la distancia social recomendada. En las patrullas realizadas por el citado polígono, los agentes se percataron de un gran trasiego de personas que entraban y salían de una conocida sala de fiestas. Por ello se solicitó la presencia de indicativos de Policía Local para realizar una inspección conjunta del establecimiento. Una vez dentro los agentes comprobaron que en el interior se encontraban más de 65 personas consumiendo bebidas alcohólicas, algunos de ellos en la propia barra del establecimiento. Los agentes de la Policía Nacional propusieron para sanción a 17 personas por no portar mascarilla en el interior del local y a los responsables del negocio por no tener expuesto en la entrada y en el interior del local la información sobre la existencia de cámaras de seguridad reflejando donde puedan ejercer sus derechos, así como la documentación necesaria para ejercitarla.

Por su parte competencial, los agentes de la Policía Local procedieron a levantar un acta por no presentar licencia a su requerimiento y no respetar el horario de cierre de consumo en barra, no tener libro de registro de clientes, así como un incumplimiento de aforo. Una vez que se realizaron todas las gestiones pertinentes en el local, se procedió a su desalojo y cierre.