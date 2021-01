Un decálogo para aclarar dudas sobre covid y embarazo

La situación actual de pandemia puede crear cierta inquietud y preocupación entre las mujeres embarazadas. Algunas se preguntan si son más vulnerables ante la covid-19, qué deben hacer si han contraído la enfermedad y qué efectos puede tener el coronavirus en su estado y en el de su bebé; también se plantean si podrán dar el pecho tras dar positivo en una prueba de coronavirus o haber pasado la enfermedad, o si podrán vacunarse.

Ante estas circunstancias, la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO) ha publicado este lunes un decálogo sobre covid y embarazo, con el objetivo de "lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza" a las gestantes, según indica el vocal de Medicina Perinatal de la SAGO, Román Broullón, que es también jefe de sección de Obstetricia del Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Desde la SAGO explican que las mujeres embarazadas experimentan cambios inmunológicos y fisiológicos que pueden hacerlas más susceptibles a las infecciones respiratorias virales, pero en la actualidad, no hay datos que sugieran que las embarazadas enfermen más que las mujeres de su misma edad no embarazadas. En este sentido, apuntan que aunque algunas publicaciones han evidenciado un ligero incremento en el riesgo de sufrir una infección por covid más severa (necesidad de ingreso y de soporte ventilatorio), la mayoría de las embarazadas sufren una enfermedad leve que puede seguirse de manera ambulatoria o domiciliaria. "No está demostrado que las mujeres con infección por coronavirus covid-19 tengan peores resultados obstétricos, aunque sí hay un riesgo levemente aumentado de prematuridad debido a la necesidad ocasional de finalizar el embarazo si se produce un empeoramiento clínico", sostienen desde la SAGO.

En cuanto a la transmisión de la enfermedad al bebé, aseguran que "no hay evidencia de transmisión transplacentaria del virus y de que pueda provocar algún tipo de malformación". Por eso, afirman que “hasta la fecha, se descarta la transmisión del coronavirus al recién nacido tanto intraútero como por el canal del parto, motivo por el que la vía vaginal es la de elección en la mayoría de los casos".

Esta sociedad científica quiere dejar claro que el embarazo no aumenta la probabilidad de contraer la infección. Por eso, lo más importante es que las gestantes cumplan con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, "tales como lavarse las manos con regularidad y eficacia tras estar en lugares públicos, evitar lugares cerrados, mantener la distancia con otras personas y utilizar mascarillas homologadas".

Añade que si una mujer embarazada tiene síntomas y cree que ha contraído la covid-19, o ha estado en contacto con personas infectadas, deberá contactar con su centro de salud, médico de familia, obstetra o matrona para que le asesoren sobre los pasos a seguir. En caso de agravamiento de los síntomas, deberá consultar con un servicio de Urgencias. Asimismo, resalta que los medicamentos antitérmicos como el paracetamol son seguros durante el embarazo y pueden ayudar a tolerar mejor los síntomas, y que la atención a las embarazadas se va a mantener siguiendo los controles habituales y las citas obstétricas previstas.

La SAGO apunta que hay diversos fármacos que han resultado eficaces para evitar las complicaciones derivadas de la infección por coronavirus, que son "muy seguros durante la gestación y que pueden usarse bajo supervisión médica".

Indica que la atención en el parto, en el caso de una mujer que ha dado positivo, va a ser similar a una gestante sin coronavirus salvo por el hecho de que se realizará en una sala con las medidas de prevención adecuadas y los profesionales utilizarán equipos de protección especiales. Incide en que "el parto vaginal es seguro, no existiendo en la actualidad razones para hacer una cesárea por el hecho de haber sufrido la enfermedad de la covid-19". Tampoco está contraindicado el uso de la analgesia epidural.

Desde la SAGO insisten en los beneficios de la lactancia materna. Por ello, y aunque preocupa la posible transmisión madre-hijo de la enfermedad durante el amamantamiento, "se recomienda el mantenimiento de la lactancia materna desde el nacimiento, siempre que las condiciones clínicas del recién nacido y su madre lo permitan y que se cumplan las medidas de prevención tales como la higiene de manos y del complejo areola-pezón, el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia tras cada toma. Si ha pasado la enfermedad no hay ningún inconveniente para que amamante a su bebé y le aporte todas las ventajas que implica la lactancia natural".

Respecto a la vacuna anticovid, afirman que en la actualidad no existe evidencia científica que permita recomendar la vacunación en las embarazadas. "Seguiremos las directrices que en cada momento vaya estableciendo el Ministerio de Sanidad", concluyen desde la SAGO.