Críticos de Ruiz Boix dicen que "no ha respetado las normas" para elegir a los delegados al Congreso del PSOE de Cádiz

Críticos con el recién elegido secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciado que "no han sido convocados, como marcan los Estatutos del partido, a los plenarios de las distintas organizaciones sectoriales del partido a nivel provincial para la elección de los delegados/as al congreso provincial a celebrar el próximo sábado y donde se elegirán los diferentes órganos".

"Una vez comprobado, que el recién elegido secretario general, ha nombrado directamente a los delegados al congreso provincial del PSOE en representación de las Organizaciones sectoriales y asegurados que no han recibido ni vía email, ni por sms, ni por teléfono la convocatoria para celebrar dichas reuniones, no nos queda más que hacer público el mal pie con el que comienza esta etapa en el PSOE gaditano y al que solo pueden hacer responsable a quien está organizando el congreso, el nuevo secretario general, que se ha saltado a la torera los estatutos del partido, y mucho nos tememos que solo sea el principio de otros muchos incumplimientos", han criticado en un comunicado.

"Nuestro partido no es una propiedad privada donde alguien pueda hacer lo que desee a su antojo, hay unas normas que tenemos que respetar, y mucho nos tememos que alguien ha tenido la tentación de filtrar la convocatoria, convocando a algunos compañeros/as y a otros no, o que directamente no se haya convocado a nadie", añaden.

En este sentido, José María Román (Alcalde de Chiclana), Francisco Párraga (alcalde de Olvera) o Juan Lozano (secretario general de Algeciras), miembros de las OOSS de medio ambiente que no han recibido dicha convocatoria, al igual que otros militantes adscritos a ésta. José Expósito (militante de La Línea) o José Carlos Ramos (Vicesecretario de Jerez), miembros de la OOSS de participación ciudadana, al igual que otros militantes adscritos a dicha organización, tampoco han recibido convocatoria.

Andoni Carrión (militante de La Línea), la senadora María Jesús Castro o Manuel Ángel Chacón (secretario de organización de Ubrique) miembros de la OOSS de sanidad; David de la Encina (secretario general de El Puerto de Santa María) o Pedro Pablo Pica (militante de Jerez), del sectorial de emprendedores, tampoco y Manuel González (militante de Arcos) o Carmen Castiñeira (militante de Cádiz), ambos miembros de la OOSS de la sociedad de la información, al igual que otros militantes adscritos a dicha sectorial y otras, tampoco han recibido convocatoria. Ni Marta Bernal (secretaria de política municipal del PSOE de los Barrios) o Blanca Flores (militante de Cádiz) tampoco han recibido convocatoria alguna.

Por todo ello, añaden, "estos militantes, están estupefactos ante la forma en la que se ha llevado a cabo la elección de los delegados al congreso provincial por el cupo de las organizaciones sectoriales, un total de al menos 12 compañeros/as que van a representar a las organizaciones sectoriales en el congreso provincial y que no han sido elegidos por estas, o al menos no han sido elegidos de la manera que marcan los estatutos de nuestra organización".

Así, y a dos días del Congreso provincial, aseguran que "el secretario general empieza su andadura no contando con todos los militantes de nuestro partido ni cumpliendo con los estatutos y las normas de nuestra organización, creemos que debería dejar sin efecto los nombramientos como delegados provinciales por la cuota de las organizaciones sectoriales, puesto que no han sido elegidos por estas organizaciones o al menos de manera correcta, realizando una convocatoria a todos los miembros adscritos a las sectoriales y que en esas reuniones se debata y se aprueben los compañeros que deban representarnos en el Congreso Provincial".

Por último, "los compañeros/as no convocados, ponen de manifiesto que esto supone una falta absoluta de debate interno y que no podemos comenzar un nuevo proyecto provincial con estas maneras, incumpliendo los estatutos y normas del partido", terminan la nota.