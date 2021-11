Cribado masivo en Villaluenga del Rosario para conocer el alcance del virus tras el brote

Los habitantes de Villaluenga del Rosario se han sometido a un cribado masivo este lunes para saber el alcance real del virus en el municipio serrano, a raíz del brote producido en un colegio.

De momento, la incidencia acumulada sigue disparada con los 14 casos registrados en siete días, por lo que su tasa se sitúa actualmente en 3.526 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas. En total hay 455 personas en el municipio.

Hay que destacar que desde el principio de la pandemia Villaluenga ha sumado en total 40, pero la mitad de ellos han tenido lugar en estos días.

El alcalde del municipio, Alfonso Moscoso, ha explicado que ha sido "un contagio escolar, ha habido un brote en el colegio y, al haber tan pocos niños en el pueblo, todos se juntan entre ellos". "El primer fin de semana de noviembre fueron a un cumpleaños y, desde ese brote escolar, se ha propagado por todo el municipio, afectando a los escolares y a los padres", ha detallado el regidor.

Y mientras esperan el resultado del cribado masivo, Moscoso asegura que "el brote está controlado porque no tiene una transmisión comunitaria al ser afectados, únicamente, los alumnos del colegio y sus padres, que están confinados en sus viviendas".

El alcalde ha celebrado que no haya "ningún afectado hospitalizado" y que "no tengan síntomas más allá de los más leves del Covid-19", lo que ha motivado "que no se tengan que tomar medidas más drásticas", aunque ha mostrado "la lógica preocupación de que hay un número muy elevado de personas afectadas" en el municipio, lo que "ha aumentado la tasa al haber tan pocos habitantes".