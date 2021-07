Coronavirus Cádiz: Otros 531 positivos en un día y 20 puntos más de incidencia

Los contagios por Covid están disparados y, un día más, la provincia suma otros 531 positivos en 24 horas y una subida de la tasa de incidencia de 20 puntos, pasando de los 357 a los 376,4 de este viernes. Una cifra que mantiene a la provincia en nivel de riesgo extremo, con más de la mitad de sus municipios superando los 250 casos por cada 100.000 habitantes y que tiende a la subida. Para ser exactos, si en 14 días se han producido 4.682 contagios, en la última semana se han sumado 2.502, lo que se traduce en 347 casos más con respecto a la anterior semana.

Y en números totales, desde marzo de 2020 Cádiz ya añade 90.904 casos y 82.080 curados, con 76 nuevas altas en las últimas horas. No hay que lamentar fallecidos, que ya van por 1.509 en total.

En este sentido, la Junta viene recordando que la incidencia no es el único factor que se tiene en cuenta, pues también se mira el nivel de vacunación -la mitad de gaditanos está inmunizada y gran parte de los jóvenes que es el tramo de población con más contagios no está vacunada- y las hospitalizaciones, en las que ha habido una subida puntual en la última semana con 20 nuevos ingresos, pero parece que no va a más.