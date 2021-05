Coronavirus Cádiz: El Comité Territorial no baja los niveles de alerta en la provincia

El Comité Territorial de Alertas ha decidido mantener los niveles de alerta en la provincia. Los distritos de la Bahía-Janda, Jerez-Costa Noroeste y los dos del Campo de Gibraltar seguirán en nivel 2 y la Sierra por su parte seguirá en nivel 3. Pese a la mejora de los datos en algunas zonas, la Junta no hará cambios en los niveles de riesgo que afectan a aforos de establecimientos, ceremonias, la ocupación de mesas o, por ejemplo, si vuelven las pistas de baile a las discotecas. Ningún distrito de Andalucía estará aún en nivel 1.

Tal como ha recordado la Junta, estos niveles se rigen por varios indicadores con el que se evalúa la situación del coronavirus en los territorios y que conforman el semáforo covid. Así además de la incidencia general, se observa la tasa en mayores de 65 años, el porcentaje de pruebas positivas, de trazabilidad y las hospitalizaciones, mirando el índice de ocupación de camas en planta y en UCIS.

En estos momento las hospitalizaciones han bajado a 103 pacientes covid, 27 en la UCI y la incidencia general en la provincia se sitúa en 89,1 la mejor de Andalucía, aunque con algunos municipios por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes, pero ninguno con más de mil, el límite establecido ahora para los cierres perimetrales y de actividad no esencial. Bornos y Villlamartín eran hasta ahora los únicos con restricciones, que ya abandonan, y toda la provincia quedará abierta el domingo. Además estos dos municipios entran en nivel 3 como el resto de la Sierra, y no 4.2 como hasta ahora.

Las medidas vigentes, una vez acabado el estado de alarma (ya no hay toque de queda y ya no hya cierre perimetral de Andalucía), se basan principalmente en los horarios de los establecimientos y los aforos. Los bares pueden estar abiertos hasta las doce de la noche y en nivel 2 de alerta, según el BOJA del 7 de mayo, los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo para consumo en el interior del local, podrán ocupar todas las mesas permitidas de sus terrazas, consumir en barra con distanciamiento establecido y las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y de 8 personas en exterior. En nivel 3, en la Sierra, las mesas tendrán un límite de 4 personas en interior y de 6 personas en exterior y un aforo del 50% en el interior del local.

Estos niveles también regulan las medidas para celebraciones, velatorios, comercios, establecimientos de ocio infantil, instalaciones deportivas o transporte entre otros. Estos son los principales:

Nivel 2: Bahía-Janda, Jerez-Costa Noroeste y Campo de Gibraltar