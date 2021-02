Coronavirus Cádiz: La Junta achaca el pico de contagios al "comportamiento imprevisible del virus"

La Junta de Andalucía achaca al "comportamiento imprevisible del virus" la fuerte oscilación que muestran los datos de contagios de coronavirus en la provincia de Cádiz, después de que el pasado jueves se alcanzara el récord en un día, con más de 2.000 positivos, para volver a descender este viernes por debajo del millar. Así lo ha indicado el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, en una rueda de prensa telemática para dar cuenta de la última reunión de la comisión de participación de la ITI de Cádiz.

Marín, que ha descartado la apertura de la movilidad antes del mes de mayo, ha rechazado la existencia de problemas con los reactivos o las pruebas PCR en la provincia. "No hay ninguna explicación racional a un virus que no lo es", ha apuntado el vicepresidente de la Junta, quien ha insistido en que los datos de ingresos se mueven en dientes de sierra. No obstante, ha insistido en que los datos apuntan a una "bajada importante de la incidencia" en Andalucía.

"Pero es cierto que en algunos puntos de la provincia de Cádiz, más concretamente en el Campo de Gibraltar, la incidencia es mayor. Pero no se puede achacar sólo a un motivo, como la variante británica, sino porque viene de una situación acumulada desde hace varias semanas que en estos momentos se traduce en un mayor número de contagios", ha recalcado el número dos del Ejecutivo andaluz.

"Esperamos que con la medidas que se están llevando a cabo, reduciendo en algunos hospitales las intervenciones quirúrgicas que no son urgentes, pueda ser suficiente para que nadie se quede sin una cama de hospitalización cuando sea necesario", ha indicado.

En ese sentido, Marín ha apuntado que los distritos sanitarios "están en permanente contacto" por si es necesario desplazar enfermos de Covid-19 a otras áreas. Al ser preguntado sobre posibles traslados de Cádiz a otras provincias, el número dos del Gobierno regional ha recordado que dentro de la provincia ya se están llevando pacientes de unos hospitales más saturados a otros con menor ocupación.

"También está previsto a la provincia de Málaga. Y si fuera necesario, a Sevilla o a cualquier otra provincia", ha explicado el número dos del Gobierno andaluz, que ha indicado que en breve se abrirá el nuevo hospital de Estepona "que también atenderá a pacientes de Cádiz que lo necesiten".