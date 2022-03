Camioneros a sueldo ante el paro de transportistas: ¿Qué hacer para no perder dinero?

Hoy se cumple el décimo sexto día de un paro de transportistas convocado por un colectivo de autónomos y de microempresas, la Plataforma Nacional (ámbito territorial recién añadido hace unos días) en Defensa del Sector del Transporte, única organización que lo respalda y mantiene a día de hoy. Después de que el Gobierno llegase a un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), de que recibiese al portavoz de la plataforma y de que este rechazase lo acordado, el paro que ha puesto en jaque la economía de todo un país y generando pérdidas millonarias, también a otros autónomos, comenzó a desinflarse ayer.

Muchos asalariados han trabajado o lo han intentado en estos días, no sin dificultades por la acción de piquetes que fueron mucho más allá de las labores informativas. Algunos han denunciado presiones e incluso amenazas. Y entre los trabajadores empleados por autónomos en huelga cunde la preocupación por si cobrarán con la nómina de este mes sus salarios íntegros, tal y como les corresponde al no tratarse de una huelga reglada y autorizada que hayan secundado convocados por una o varias centrales sindicales.

De hecho, esta circunstancia ha hecho que ni siquiera se estableciesen unos servicios mínimos, como habría correspondido, tratándose la distribución alimentaria y de productos de primera necesidad de un servicio esencial. Además, tampoco consta que se haya sancionado a día de hoy a ningún autónomo empleador o microempresa por no haber cumplido con los requisitos que la ley exige para un cierre patronal, aunque sea temporal.

En este contexto, CCOO y UGT acaba de conseguir una subida salarial de un 9,5% para los transportistas asalariados de la provincia de Cádiz, tras la firma de la renovación ayer de un convenio que llevaba doce años congelado. Los sindicatos habían convocado y ya desconvocado, claro, cuatro días de huelga en el sector del transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de Cádiz.

Con el fin de aclarar cuáles son los derechos de los trabajadores asalariados en un conflicto que pueden haber secundado sus empleadores, nada más arrancar el paro de atónomos y de microempresas, el Sector Estatal de Carretera y Logística de Comisiones Obreras (CCOO) dirigió una circular a sus responsables en el que piden que informen a sus afiliados y a los trabajadores del transporte de mercancías y logística sobre cómo actuar ante el paro indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías.

"Dicha convocatoria no es una huelga de trabajadores, sino un llamamiento de esta asociación a los trabajadores autónomos y pequeñas empresas para que dejen de trabajar. No tiene, por tanto, la cobertura de una huelga legal, por lo que: Si hay cese de actividad decidido por la empresa, el día se cobra y se cotiza, no hay que recuperarlo.

- Si no se presta servicio, se cobrará igualmente la retribución fija, no se pueden descontar días de la nómina.

- No se pueden dar esos días vacaciones, son días trabajados a todos los efectos.

- Si no hay comunicación expresa y por escrito de la empresa de no acudir al trabajo, hay que ir a trabajar.

-Si la hay, debe quedar claro que se trata de un permiso retribuido por cuenta de la empresa.

- Si se acude porque no nos dan nada por escrito y no nos dan viajes, hay que poner la tarjeta en disponibilidad.

- Lo mismo sirve para el resto de personal de empresas de transporte de mercancías que no sean conductores y a quienes no se les de trabajo efectivo.