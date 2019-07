CCOO denuncia la pasividad del Gobierno ante los abusos de una empresa estadounidense en la Base de Rota

CCOO ha denunciado la "pasividad del Gobierno español" ante los abusos laborales de la empresa Louis Berger "por la nula defensa hacia los trabajadores españoles en la empresa estadounidense que opera en la terminal aeroportuaria de la Base Naval de Rota.

Con la apertura de cinco nuevos expedientes disciplinarios, la empresa norteamericana "vuelve de nuevo a pisotear los derechos de los trabajadores en territorio español ante la dejación de las autoridades españolas que actúan como meros observadores". CCOO, denuncia pasividad y dejación del Gobierno de España "al no reclamar a las autoridades estadounidense cesen a la empresa concesionaria Louis Berger, por incumplimiento manifiesto de las normas legales españolas y atentar gravemente contra los derechos de los trabajadores en territorio españo".

Esta empresa estadounidense lleva para tres años, "coaccionando, persiguiendo y pisoteando los derechos de los trabajadores españoles en la Base Naval donde incumple las leyes de nuestro país que le es de obligado cumplimiento por tratarse de territorio español, desde que construyó un falso relato en cuanto a cuestiones económicas y organizativas cuyos informes no se ajustaban a la realidad del servicio de gestión aeroportuaria, su plantilla y la aplicación del Convenio Colectivo. Todo ello con la finalidad de despedir a trabajadores con derechos por contratos precarios", ha expresado el sindicato en una nota.

"Todo esto ocurre ante los ojos del Gobierno de España que no hace nada para que acabe esta situación de acoso y derribo contra los trabajadores españoles", continúa el sindicato.

Según CCOO "trabajadores que acumulan largos años de experiencia y que nunca habían tenido problemas a la hora de desarrollar sus trabajos" son amonestados. "Encontrándonos ante una empresa condenada en su día por corrupción en los EEUU y paradójicamente la administración estadounidense a través de la US NAVY sigue manteniendo el contrato para operar en la Base de Rota, algo que para las Centrales Sindicales es totalmente inadmisible".

Para CCOO "las acciones de persecución y de acoso contra los trabajadores comenzaron en octubre de 2016 cuando estos a través del Comité de Empresa y las centrales sindicales CCOO y UGT se niegan a aceptar la imposición de la empresa y sus asesores relativos a cuarenta despidos y rebaja salarial del 30%. Esta persecución se ha visto agravada con la llegada de un nuevo director para la estación aeroportuaria, un personaje de turbio pasado que presume de ser experto en guerra sucia y, cuyos conocimientos está aplicando contra los trabajadores españoles en la Base Naval de Rota. Una auténtica vergüenza para la soberanía española, que deja operar con absoluta impunidad a este agente de los servicios de seguridad de los EEUU".

CCOO insiste en que el fin de la empresa "es doblegar la legítima voluntad de defensa de la plantilla y disminuir su capacidad de resistencia y acción sindical reivindicativa del conjunto de los trabajadores con la finalidad para despedir a cuarenta trabajadores y, suplantar estos por nuevas contrataciones a los que le aplicaría salarios que no llegan a los novecientos ochenta euros, aumento de la jornada laboral, e imposición de normas laborales no acordadas con la representación sindical, a todo esto señalar que las sucesivas Sentencias judiciales actas de infracción de la Inspección de Trabajo contra la empresa, dan la razón a los trabajadores en sus justas acciones reivindicativas contra el sometimiento y las condiciones de trabajo precarias que quieren imponer la empresa y sus asesores, vulnerando a la vez la misma empresa su código de Responsabilidad Social Corporativa que no deja de ser un mero instrumento propagandístico ante las autoridades de España y los EEUU".

CCOO y UGT mantendrán a primeros de septiembre reuniones con el Comité de Empresa para diseñar una campaña de movilizaciones y manifestaciones, a desarrollar dentro y fuera de la localidad de Rota y que culminarán en una petición al gobierno de España para que se ponga del lado de los trabajadores del aeropuerto militar, exigiendo al gobierno de los EEUU el cese de actividad en la base por parte de la empresa Louis Berger, "empresa esta que sirve de puerta giratoria de militares y agentes de los servicios de seguridad de los EEUU".