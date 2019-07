Benaocaz lleva tres años reclamando la presencia de boinas verdes a través del mismo documento

En las fiestas de Benaocaz de 2016 se produjeron unos graves incidentes que se saldaron con seis detenidos y varios heridos, algunos de los cuales incluso necesitó pasar por el quirófano en el hospital de Villamartín. Desde entonces, la tradicional feria del pueblo serrano ha estado más vigilada. Los técnicos municipales han venido pidiendo, año tras año, refuerzos de la Guardia Civil de Ubrique para que patrulle sus calles esos cuatro días en que hay más afluencia de personas. Desde entonces también el alcalde del pueblo, primero el socialista Antonio Venegas y ahora la popular Ana Belén García, han venido firmando un documento que reza lo siguiente: “El alcalde presidente del Ayuntamiento de Benaocaz. Con motivo de la celebración de la feria, que tendrá lugar los días..., esperando una gran afluencia de público y temiendo que se pueda producir algún altercado, solicita: La colaboración de los boínas verdes durante dichos días”. Tal cual. Ese texto, que se ha hecho viral este año y que incluso ha sido criticado en algunos medios por el ex alcalde, fue firmado por el propio Venegas en 2018 sin que entonces le provocara el más mínimo sonrojo ni advirtiera tampoco que más que boínas verdes lo que su pueblo necesitaba era un par de Guardias Civiles con buenos brazos y buenas piernas. Este diario ha tenido acceso a ese documento, que la actual alcaldesa ha puesto a disposición de sus vecinos por si alguien quiere cerciorarse, y que fue firmado por Antonio Venegas en los dos años anteriores, y ha comprobado que es idéntico al de este verano.

“Es un documento que realiza un técnico municipal y que figura junto a otros en el expediente que se tramita para pedir los permisos oportunos en fiestas con presencia de toros, que conllevan mucha documentación. A mí me pasan el documento y yo lo firmo sin más, de hecho, cuando se hace viral y veo que la gente lo comenta en tono jocoso no me fijaba en que lo de los boinas verdes era lo que estaba provocando todo esto. Tampoco es que tenga mayor importancia, no es nada grave en sí, más grave me parece que se filtren documentos oficiales del Ayuntamiento”, decía la mañana de este martes la alcaldesa de Benaocaz, Ana Belén García.

Evidentemente, la dirigente popular no tiene intención de reclamar la presencia en Benaocaz de tropas de elite del ejército español, concretamente los soldados que se encargan de las situaciones más comprometidas, una especie de Seal americanos en versión española, para entendernos.

Pese a la guasa generada, la alcaldesa reconoce que “a raíz de ahí, tras lamentar la filtración del documento oficial, me lo tomo con humor y mirando el lado positivo, que es la publicidad gratuita que hemos conseguido este año para nuestras fiestas”. A todo esto, las fiestas de Benaocaz son del 14 al 18 de agosto.