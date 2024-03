Becas Mec 2024-2025: novedades, requisitos, cuantías y plazos

En estudios no universitarios: En el primer año uno de los requisitos es no estar repitiendo el curso actual. En algunos estudios se pedirá una nota media de 5 en los últimos cursos, por ejemplo, para la beca de Bachillerato se necesita un 5 en 4º de la ESO y para la FP de grado superior un 5 en 2º de Bachillerato para poder optar a beca. En otras ocasiones se requerirá matricularse del curso completo o del 50% de los módulos, en este último caso para poder optar a una beca limitada. En la Enseñanza artística superior y otros estudios superiores no universitarios se debe matricular de al menos 60 créditos (o del curso completo si se distribuye por asignaturas). En el resto de cursos y para los siguientes año, uno de los requisitos más importantes es el de aprobar todas las asignaturas del anterior (con un margen de una), el 85% de las horas totales en caso de FP y del 90% para los alumnos de enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores no universitarios.