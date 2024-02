Selectividad 2024 en Cádiz: Fechas, novedades y ventajas

El próximo mes de junio llega uno de los grandes momentos vitales para los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior de la provincia de Cádiz, que se juegan gran parte de su futuro con la Selectividad, la prueba que les permitirá acceder a una carrera universitaria. La PEvAU (Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) se celebrará en Cádiz una semana antes de lo habitual, los días 4, 5 y 6 de junio en su convocatoria ordinaria, mientras que la convocatoria extraordinaria será los días 2, 3 y 4 julio.

Este 2024 se presenta, además con novedades, como las propias fechas y en algunas asignaturas. Estas son:

Nuevas fechas para llegar a todos los plazos

En virtud de lo convenido por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, órgano al que le corresponde la organización de todos los aspectos técnicos de esos exámenes, se adelanta una semana las fechas habituales seleccionadas en Andalucía, coincidiendo así con los periodos establecidos por el resto de comunidades autónomas. Hasta ahora, los estudiantes andaluces no podían solicitar la preinscripción en la convocatoria extraordinaria de plazas de las universidades en un total de ocho comunidades autónomas, dado que ya estaban los plazos cerrados. Esta medida permitirá al alumnado andaluz concurrir en igualdad de oportunidades a las fases de adjudicación de plazas de todas las universidades públicas de España.

Novedades en historia de la Filosofía

La convocatoria de este curso incorpora en Andalucía una novedad relacionada con la asignatura de Historia de la Filosofía, que no se podrá utilizar para subir nota en los exámenes puesto que este curso es el primero en el que tienen efecto los cambios introducidos en la nueva ley educativa estatal, la LOMLOE. Entre esas modificaciones, destaca precisamente la consideración de esta materia como común y obligatoria en todos los Bachilleratos, por tanto, pasará a ser materia de examen en la Fase de Acceso de la PEvAU. En cambio, la comunidad autónoma no tendrá en consideración para el territorio andaluz la pauta marcada desde el Gobierno central que permite que la Historia de España sirva a los estudiantes para subir nota. De esta forma, esa asignatura no va a ponderar en la Fase de Admisión con carácter general y continuará siendo como hasta ahora disciplina evaluable en la Fase de Acceso.