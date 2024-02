Barbate clama "por la dignidad" tras la muerte de dos guardias civiles

Unas 5.000 personas han participado este domingo en la manifestación 'Por la Dignidad de Barbate' en protesta por la continua vinculación del pueblo al narcotráfico, a raíz de la muerte el pasado 9 de febrero de dos agentes de la Guardia Civil que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de esta localidad.

El Ayuntamiento barbateño ha organizado esta movilización, que se ha desarrollado por las calles de la localidad gaditana y en la que los ciudadanos han mostrado el dolor que les produce que el pueblo se vea asociado "con situaciones de violencia vinculadas al tráfico de drogas", un problema nacional "que afecta a todo el litoral de Andalucía y Galicia".

El alcalde, Miguel Molina, ha mostrado su "malestar" por el "trato injusto" que en ocasiones ha recibido Barbate en los medios de comunicación, "dañando la imagen" de un pueblo que trabaja arduamente por dejar atrás "estigmas y estereotipos".

El consistorio de Barbate ha querido "alzar la voz" para que desde las distintas administraciones "asuman las responsabilidades que les corresponden" según sus competencias, y "apoyen de una vez por toda a un municipio históricamente olvidado y maltratado por ellas".

En la declaración institucional el ayuntamiento ha hecho hincapié en que Barbate es un pueblo de gente "trabajadora, humilde y luchadora", cuya historia está ligada al mar y cuyo nombre es "sinónimo de valores como la hospitalidad, la gastronomía envidiable y la belleza de sus playas".

La protesta también ha mostrado la solidaridad del pueblo con los dos guardias civiles fallecidos el pasado 9 de febrero, sus familiares y con la Guardia Civil, además de exigir mayores recursos humanos y materiales "para que puedan realizar su labor con la mayores garantías de seguridad".

Carencias en materia de seguridad

Esta convocatoria se produce en respuesta a lo acontecido tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil al ser arrollados por una narcolancha en el puerto barbateño, una circunstancia que "pone en evidencia" las carencias existentes en estas instalaciones en materia de seguridad, algo que desde el Gobierno local "llevan años denunciando", como ha indicado el alcalde Miguel Molina.

Esta falta de vigilancia propició que los presuntos narcotraficantes, ya detenidos y en prisión, se refugiasen del temporal en esta zona, para después producirse el ataque a una zodiac de la Guardia Civil y con ello la muerte de dos agentes. El propósito de esta manifestación es su apoyo y solidaridad con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y exigir "mayores recursos humanos y materiales" para que los cuerpos de seguridad puedan realizar su labor "con garantías de seguridad". El primer edil ha expresado también que con esta concentración se quiere difundir una imagen de "unidad, tranquilidad y de que Barbate sigue siendo un pueblo seguro" que "no vive del narcotráfico", lamentando que se esté relacionando el nombre del pueblo con este tipo de actividades delictivas. "Aquí no hay sensación de miedo, no hay sensación de que parece que estemos en Beirut o en el Líbano. Aquí lo que hay es una sensación de tranquilidad, de normalidad y de hartazgo ante una situación que es injusta totalmente, porque Barbate, nosotros también nos sentimos un poco víctimas de la situación", ha manifestado el alcalde a ese respecto.