El Ayuntamiento de Vejer endurece el control sobre las deposiciones de las mascotas en la calle

El Ayuntamiento de Vejer prevé endurecer las medidas de vigilancia y control para que no queden abandonadas en calles, aceras y parques las deposiciones de los animales de compañía, en su mayoría perros, cuyas cacas no son retiradas por sus dueños o son dejadas por estos animales a los que se ha acostumbrado a salir solos a realizar sus necesidades fisiológicas, una situación que afea el viario del municipio y que puede provocar incluso algún resbalón.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ortiz, ha calificado de inadmisible la cantidad de excrementos que se encuentran a diario en la vía pública, por lo que ha anunciado que se prevé poner en marcha una intensa campaña de concienciación y también sancionadora.

Así, expone que los agentes de la Policía Local se encargarán de sancionar a las personas que muestren una actitud irresponsable, ya que deben saber que no pueden dejar sus mascotas sueltas y que deben recoger sus excrementos.

Ortiz asegura, que está convencido que “si el mismo perro pudiera recoger sus excrementos lo haría”, no logrando entender “por qué sus propietarios no lo hacen”. A eso añade que “las personas tienen derecho a caminar por Vejer o estar en un parque sin tener sortear excrementos para no pisarlos”.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha apuntado que las cámaras de seguridad que se instalarán por varios puntos del municipio, también se emplearán para el control de conductas impropias de los ciudadanos, como puede ser el abandono de los excrementos de sus animales de compañía, recordando que deben portar el microchip que los identifiquen, que en caso de no poseer puede llevar a abrir un expediente sancionador.