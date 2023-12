El Ayuntamiento de Barbate defiende la reconversión del Faro de Trafalgar

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) intentará por segunda vez darle un valor añadido el emblemático Faro de Trafalgar, con su reconversión en un restaurante de lujo y en un centro de interpretación de la Batalla de Trafalgar. Desde el Ayuntamiento de Barbate, su alcalde, Miguel Molina, se muestra a favor de esta oportunidad. Otros colectivos, sin embargo, ya han dejado clara su posición en contra.

Del proceso de licitación de dar vida a estas instalaciones ha resultado elegida la propuesta presentada por la empresa Pentágono Colón SL, para la puesta en marcha de un restaurante y un centro de interpretación que se dividirá en dos espacios, uno interior con una superficie de 100 metros cuadrados, donde se distribuirán varias salas expositivas relativas al propio faro y a la histórica Batalla de Trafalgar; y otro exterior complementario, donde también se analizarán la flora y fauna autóctonas, entre otros conceptos. La inversión de equipamiento del centro de interpretación asciende a 123.600 euros.

El proyecto de restauración, por su parte, tiene al frente al chef Germán Franco, fundador de varios restaurantes en Sevilla. Plantea una carta con productos propios de la zona y de Andalucía, con especialidad en arroces y variedad de carnes y pescados. El restaurante dispondrá de terraza exterior, comedor interior y barra para aperitivos.

El proyecto de restauración tiene al frente al chef Germán Franco, de Sevilla

La zona de aparcamiento es exterior a la superficie de la concesión, por lo que se restringe el acceso de vehículos a la zona, a excepción del servicio de traslado en determinadas temporadas que ofrecerá la propia empresa con vehículos en su mayoría eléctricos.

El proyecto, con una inversión total de 838.850 euros, plantea la contratación de 22 personas residentes en el ámbito de influencia del faro para la temporada baja, y en temporada alta puede llegar a 41, así como la posibilidad de contratación de personas mayores de 50 años en situación de riesgo de exclusión social y paridad en la plantilla.

El alcalde de Barbate, a favor

Sobre el proyecto existen posicionamientos a favor y en contra. La apuesta por el desarrollo de esta propuesta comercial la ha personificado el alcalde de Barbate, el andalucista, Miguel Molina, que asegura que "el proyecto turístico de Trafalgar es una oportunidad maravillosa para poner en valor un faro para el que hasta ahora ninguna administración había tomado medidas y que se estaba prácticamente cayendo". En su opinión, "aquello estaba siendo hasta mal utilizado porque había personas que lo utilizaban como almacén, en vez de un faro con la historia que representa, ya que es el segundo faro más antiguo de España, además del simbolismo y lo estratégico que ha representado en la historia de nuestra tierra".

El regidor barbateño defiende que "poner en valor el Faro de Trafalgar con un centro de interpretación es algo que siempre hemos solicitado porque podríamos poner en valor nuevamente todos los actos en torno a la Batalla de Trafalgar, actos importantes que se pueden volver a retomar. Ya que con un centro de interpretación tienen más sentido, porque podremos representar la historia realmente, y darla con un valor turístico importante".

Por otro lado, considera que "que tenga un restaurante creo que no le hace ningún mal a nadie, sino todo lo contrario. Hay que poner en valor que la gente vaya a la zona, que puedan disfrutar también del entorno". Se trata de una oferta que asegura el regidor ya existe en otros puntos del país, incluso en zona de marismas.

El tómbolo de Trafalgar es un monumento incluido en la Red Natura 2000

Miguel Molina apunta que "la mayoría de la gente que se queja no es ni de la zona". Sobre las movilizaciones que se están produciendo critica que "es pésimo que haya gente que no conozca el proyecto siquiera, y se están manifestando sin tener ni idea de lo que hay". Es un proyecto, matiza, que compete a la Autoridad Portuaria, que no licita el Ayuntamiento de Barbate, aunque deja claro que "no vamos a poner ningún tipo de problemas a desarrollar un faro que debería de estar como valor turístico predominante, con un centro de interpretación que rememore la Batalla de Trafalgar, y realce la historia, la cultura y todos los elementos que tenemos alrededor, como las ruinas romanas y todo lo que se han ido encontrando en estos tiempo y que sabemos que están ahí".

Ecologistas y ciudadanos, en contra

Por su lado, desde el Grupo Enebro de Ecologistas en Acción (EA) en la comarca de la Janda, su portavoz, Lola Yllescas, explica que "no queremos la privatización del Faro de Trafalgar, no queremos que un sitio tan emblemático ambiental, histórica y simbólicamente sea convertido en un restaurante más de la costa gaditana". Como ejemplo señala que "el tómbolo de Trafalgar con su faro es un sitio que tiene todo tipo de protección en la Comunidad Andaluza". "Es monumento natural, está protegido por Europa al formar parte de la Red Natura 2000 y recientemente se ha propuesto para formar parte del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, lo que ha sido aprobado por unanimidad en su junta rectora", añade.

Lola Yllescas se pregunta "¿hasta dónde vamos a llegar?". "Vamos privatizar todo, vamos a comercializar todo, algún día tendremos que revisar nuestro modelo turístico. Ya está bien", apostilla.

De momento han superado las 8.000 rúbricas digitales en la página: Change.org

El último posicionamiento en contra se ha expresado desde la página de internet Change.org, que está recogiendo firmas para que ese proyecto no prospere. De momento han superado las 8.000 rúbricas digitales.

El grupo Los Caños Denuncia respaldó la petición en esta plataforma de quejas hace dos semanas. Alegan en su exposición de motivos que "el Faro de Trafalgar es más que un simple faro para los que hemos nacido, vivido o disfrutado alguna vez del paraíso natural de Los Caños de Meca. Es un símbolo de identidad local, una luz que nos guía a todos" que ahora se enfrenta a "la amenaza real y presente del desarrollo privado", algo que según apuntan "no solo limitaría el acceso público a este monumento histórico, sino también podría poner en peligro su conservación".