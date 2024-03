AxSí aprovecha el 8M para acusar de machismo al alcalde de San José del Valle

La formación nacionalista Andalucía por Sí (AxSí) ha aprovechado la cercanía del 8 de marzo, Día de la Mujer, para intentar cercar al alcalde de San José del Valle, el socialista Antonio González Carretero, al que acusan abiertamente de "machista".

El frente abierto por los andalucistas tiene su origen en el pleno ordinario celebrado el 28 de diciembre pasado en el Ayuntamiento de San José del Valle y en el que el regidor le dijo públicamente a la concejala andalucista Yolanda Aceituno: "De dedos sabe usted mucho". En AxSí no tienen duda de que esa frase encierra una fuerte carga sexual, por lo que proponen la rerobación de la máxima autoridad municipal de San José del Valle.

La propia Yolanda Aceituno y el coordinador territorial de AxSí en la provincia de Cádiz, Fran Romero, anunciaron este lunes en una rueda de prensa en Jerez la presentación de una moción para su debate en el pleno ordinario de marzo en el Ayuntamiento de San José del Valle en el que proponen la reprobación tanto del alcalde, Antonio González Carretero, como del edil Manuel Saborido, también del PSOE y miembro del gobierno municipal, por la actitud mostrada por ambos en el pleno del 28 de diciembre.

En esa sesión plenaria surgió una discusión cuando la edil andalucista y ex del PSOE Yolanda Aceituno criticaba que concejales del gobierno municipal vallense usaran vehículos del Ayuntamiento, y por tanto con combustible pagado con dinero público, para, según ella, cuestiones particulares. Mientras estaba en el uso de la palabra, el delegado municipal de Vías y Obras, Manuel Saborido, le dedicó una peineta a la concejala de la oposición. Aceituno se indignó ante ese gesto. "¡Me ha hecho así con el dedo!", repetía enojada. En medio de la discusión tomó la palabra el alcalde de San José del Valle, el también socialista Antonio González Carretero, quien en lugar de intentar calmar los ánimos optó por cebarse con la concejala andalucista. Así, al escuchar a esta hablar del dedo corazón alzado en señal despectiva por el delegado de Vías y Obras, le dijo a Aceituno: "Yolanda, eso en tu casa". Y no a gusto con eso agravó aún más su improperio cuando le dijo a esta concejala de AxSí: "No saquemos los dedos, que de dedos, que de dedos... que de dedos sabe usted mucho", algo que repitió hasta en dos ocasiones.

Ahora, dos meses después lo andalucistas rescatan esa peineta y esa frase para recriminar unos hechos "vulgares" que demuestran "la mediocridad de los dirigentes del PSOE de San José del Valle".

En especial, los dirigentes de AxSí advierten del silencio del PSOE en torno a esto hechos. "No ha habido ni una declaración censurándolo o criticándolo". "¿Dónde están dirigentes socialistas con peso orgánico como Ana Carrera, María Jesús Montero y otras militantes?", se preguntó Romero.

Aceituno, por su parte, lamentó que ahora, con motivo de los actos del 8M, "al alcalde se le llenará la boca hablando de igualdad y de respeto hacia las mujeres", pero a renglón seguido dijo que ella y otras mujeres "llevamos muchos años sufriendo los insultos y las humillaciones del alcalde". "Lo que pasa es que antes siempre era en privado y esta es la primera vez que lo hace en público".