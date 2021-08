Aterriza en la Base de Rota un tercer avión con 220 evacuados de Afganistán

Esta madrugada, a las 4:00 horas, ha aterrizado en la Base Naval de Rota un tercer avión con aproximadamente 220 evacuados de Afganistán, según ha informado la Embajada de Estados Unidos en España.

El avión ha aterrizado a las 4:00 horas de este domingo y se suma a los otros dos vuelos fletados por el Departamento de Estado de Estados Unidos que llegaron el pasado viernes a Rota con más de 800 colaboradores afganos.

En total, se estima que han llegado ya a esta base militar unos 1.000 refugiados, entre los que hay hombres, mujeres y niños. Por el momento permanecen dentro del recinto hasta que el Gobierno norteamericano les proporcione un nuevo destino.

El equipo de funcionarios del ejecutivo de Estados Unidos se encarga de recibir, procesar y satisfacer las necesidades básicas de los evacuados con un amplio apoyo de militares españoles, la Cruz Roja y voluntarios de la Base.

La Marina norteamericana, en cooperación con la Armada española, ha establecido un campamento en el interior de la Base, formado por 53 tiendas que tienen capacidad para entre 1.300 y 1.600 personas, teniendo prevista su ampliación en los próximos días para poder albergar hasta a 3.000 evacuados afganos.

La acogida de estos evacuados afganos a la Base de Rota atiende a un acuerdo firmado entre EEUU y España que establecía un tiempo máximo de estancia en nuestro territorio de 14 días y un máximo de 4.000 personas que pueden utilizar este recurso temporal, entre la base gaditana de Rota y la de Morón, en Sevilla.

El secretario del Departamento de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, ha dado las gracias a España por acoger en la base naval de Rota (Cádiz, sur español) a aquellas personas que han tenido que ser evacuadas de Afganistán en los últimos días.

"Gracias a los hombres y mujeres del Ministerio de Defensa de España y a la embajada de EEUU en Madrid por trabajar de cerca con las fuerzas estadounidenses de la Base de Rota para cuidar del personal que ha sido evacuado de Afganistán", ha afirmado Lloyd en su cuenta de Twitter.

"Nuestra red de amigos y socios tiene una importancia vital para esta misión", subrayó.

