Ataque con cuchillo en un instituto de Jerez: los alumnos vuelven este viernes al centro con tutorías de orientación

Los alumnos del IES Elena García Armada de Jerez, donde un menor ha sido detenido este jueves tras una agresión con arma blanca a tres profesores y alumnos, volverán este viernes al centro a partir de las 11:45 horas con tutores de orientación.

Según han indicado desde la Junta a Europa Press, el profesorado se incorporará a primera hora del viernes y los alumnos han sido convocados más tarde con tutores de orientación. Ya para el lunes se incorporarán con normalidad al centro.

Cabe recordar que los hechos se produjeron a las 8:25 horas cuando, según la Policía, entró una llamada alertando de que había una persona armada y atentando contra el resto de alumnos y profesores del Instituto. A la llegada, los agentes han detenido como presunto autor al menor, que es alumno del centro y estaba armado con dos cuchillos, siendo trasladado a la Comisaría. Por su parte, los heridos fueron trasladados al Hospital de Jerez para ser atendidos de sus heridas.

Una de las profesoras ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente al presentar una herida por corte en el párpado de uno de los ojos. Se da la circunstancia, según ha indicado la consejera de Educación, Patricia del Pozo, que ha estado en el Hospital, que la profesora tenía recién aprobada sus oposición en el mes de julio y era su primer año.

El estudiante de 14 años detenido tras agredir con dos cuchillos a varios profesores y alumnos tuvo el miércoles una discusión con varios compañeros de su clase que se metieron con él, han informado fuentes próximas a la investigación.

El menor, según ha contado uno de sus compañeros de instituto, "no es un chico problemático, pero está siempre solo". Algunos de sus compañeros solían meterse con él, según han relatado otros, que han explicado que ayer le echaron agua por la cabeza. Uno de los estudiantes del instituto ha contado que después, a la salida del centro, le dijo a un amigo suyo que asiste al mismo instituto que no acudiera hoy a clase, un mensaje que en ese momento no entendió. "Se metían con él y hoy ha tomado medidas. Yo creo que iba a por los chavales que se metían con él, no a por los profesores. Les ha herido porque se han puesto en su camino", ha comentado un estudiante del centro.

Aunque son varios los alumnos que han apuntado que había compañeros que "se metían" con el menor, el centro desconocía la situación. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha pedido ser "cautos y prudentes" ya que la investigación de la Policía "está abierta". Ha insistido en que "no consta" que se hubiera activado en el centro "ningún protocolo de acoso ni de nada" porque "no había habido con anterioridad" hechos que hubieran alterado la convivencia en el centro.