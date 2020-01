El crucero Celebrity Silhouette llegó a última hora de este domingo domingo al dique seco del astillero de Navantia en Puerto Real donde permanecerá hasta el próximo 4 de febrero para una reforma integral. El buque pertenece a la naviera Celebrity, una filial de Royal Caribbean, que está renovando toda su flota en un plan de cuatro años de duración y en el que invertirá más de 450 millones de euros. Con 315 metros de eslora y capacidad para casi 3.000 pasajeros y 1.500 tripulantes, el Silhouette afronta su primera actualización de entidad desde su botadura en 2011.

La duración de la varada viene determinada por el hecho de que se va repintar por completo el casco de azul en vez del blanco que luce ahora. Además, se va a instalar un nuevo sistema de depuración de gases que permitirá reducir notablemente las emisiones de azufre. También se prevé revisar el estado de los estabilizadores y los elementos de propulsión. Asimismo, el armador aprovechará el periodo de inactividad para renovar el interior del buque, ampliando el número de cabinas y reformando las áreas de restauración.

Como es habitual en el sector de los cruceros, el cumplimiento de los plazos es esencial. El primer viaje del buque tras su reforma está programado para el próximo 14 de febrero con salida de Fort Lauderdale, en Florida, y una duración de nueve días por el Caribe.

La varada del Silhouette se acomete en Puerto Real en vez de en Cádiz, como ha venido siendo habitual, ya que en apenas diez días se espera la llegada de otro gran crucero al dique cuatro del astilllero de la capital, el Freedom of the Seas, también de Royal Caribbean, según indica el presidente del comité de empresa de Navantia Cádiz, José Gallardo.

La inversión del armador asciende a 100 millones de euros sólo en este trabajo, el cual se prolongará hasta el 27 de febrero. “Y a mediados de marzo volverá a Cádiz el Allure of the Seas, cuando nos vamos a encontrar con el pico de trabajo y estaremos más que justos de personal”, incide Gallardo. La reforma del Allure of the Seas va a ser muy similar a la realizada el año pasado en su gemelo Oasis of the Seas, con un presupuesto de casi 150 millones de euros.

El presidente del comité de Navantia Cádiz subraya el problema de la falta de personal cualificado al que se enfrenta el sector naval de la Bahía para acometer estos trabajos. “Necesitamos que se retomen ya los cursos de formación. Las administraciones tienen que tomar medidas”, recalca Gallardo, que apunta que las necesidades de trabajadores van a ir a más si se materializan los planes de EEUU para ampliar a seis el número de buques destacados en Rota para el escudo antimisiles, de cuyo mantenimiento se encarga Navantia. A ello se suma que el astillero de Cádiz tiene ya confirmada una treintena de varadas hasta el año 2022. “La formación ha sido un tabú y esto no puede seguir así. Faltan trabajadores”, incide.