Armada: Un nuevo secuestro pirata pone en alerta a la operación Atalanta

La Operación Atalanta está en alerta tras confirmar el secuestro de un mercante en el Océano Indico, cerca de la costa de Somalia, en un nuevo episodio de piratería en un momento de creciente inestabilidad en la zona de operaciones. Un buque de la operación, en la que está ahora mismo desplegada la fragata Canarias -que partió hace un mes de Rota-, está haciendo seguimiento del barco que, según las noticias, ha sido tomado por los piratas y tiene como rehenes a su tripulación.

Según han apuntado en un comunicado firmado desde Rota, donde se encuentra el cuartel general; la Operación Atalanta está en contacto con Bangladesh, bandera del buque secuestrado, y las autoridades somalíes, así como como los socios en seguridad marítima en la zona, con la Armada India y fuerzas regionales para coordinar la acción más eficiente. Señalan que que la operación ha sido la primera en responder a este secuestro y que uno de sus barcos (sin especificar cuál) está haciendo un seguimiento del mismo.

El secuestro del navío -el MV Abdullah, un barco que transportaba carbón térmico desde Mozambique a la ciudad de Dubái - se produce en un momento de creciente inseguridad del tráfico marítimo, especialmente en el mar Rojo y el golfo de Adén, por los ataques de los rebeldes hutíes contra buques comerciales vinculados a Israel. Además, los piratas somalíes también han llevado a cabo ataques contra buques en el mar Arábigo en los últimos meses, con un secuestro en diciembre y en cuya liberación han participaron los militares españoles desplegados en esta misión, que ha cumplido 15 años recientemente.

La fragata Victoria, que estuvo en la misión durante los últimos cuatro meses antes de ser relevada por la Canarias, participó en esta liberación de un pesquero iraní a finales del pasado año, además de actuar en otros incidentes de piratería en la zona durante este tiempo.

Desde EUNAVFOR ATALANTA inciden que "está plenamente comprometida con garantizar la seguridad marítima en Occidente". "El Océano Índico, siendo un referente en la lucha contra la piratería durante los últimos 15 años".

Entre 2005 y 2011, las aguas del mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico cercanas a Somalia, el país con la línea costera más larga de África continental (más de 3.000 kilómetros), fueron escenario de constantes ataques y secuestros de barcos perpetrados por piratas somalís, que pedían elevados rescates. Aunque solo diez ataques se confirmaron en 2012 y solo dos barcos fueron secuestrados entre 2013 y 2023, en este último año pasado se han seguido registrando incidentes sospechosos con un "preocupante aumento" que ha hecho que, por ejemplo, que el sector pesquero español haya pedido a Defesa que se siga prorrogando la Operación

La fragata Canarias contará por primera vez con nuevos sistemas de defensa específicamente diseñados para hacer frente a las nuevas amenazas aéreas no tripuladas en la zona. Como comentó el comandante de la Victoria en una entrevista en Diario de Cádiz, "el hecho de transitar por zonas donde se están produciendo ataques de misiles o drones (sur del Mar Rojo y Golfo de Adén desde mediados del mes de enero) hace que el grado de alistamiento del buque sea mucho mayor, llegando a ser máximo al transitar por determinadas zonas".

