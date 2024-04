Ángel León: "Los mejores cocineros del mundo vienen a los despesques a escuchar"

El restaurante Aponiente, en El Puerto de Santa María, ha acogido este jueves la rueda de prensa en la que se ha presentado la cuarta edición del programa 'Despesques', una cita bianual que organiza el Chef del Mar, Ángel León, y en la que participan unos 80 cocineros de todo el mundo.

En la rueda de prensa han estado el vicepresidente 4º de la Diputación de Cádiz y diputado de Turismo, Germán Beardo, el conocido cocinero y el coordinador de I+D y Medio Ambiente de Aponiente, Juan Martín.

Se trata de un evento enfocado hacia la sostenibilidad que se celebrará los días 19, 20 y 21 de abril en el enclave denominado Wakana Lake, en el término municipal de Benalup.

Germán Beardo, a la sazón alcalde de El Puerto, se mostró orgulloso de que un templo culinario como Aponiente se ubique en la ciudad y destacó la importancia de este turismo de excelencia, que hace "marca Cádiz".

En la cita participarán los mejores cocineros del mundo y como dijo el diputado de Turismo, "aportamos por este tipo de eventos porque redundan en nuestra economía y en la excelencia gastronómica"

Ángel León compareció en la rueda de prensa en silla de ruedas, tras haberse fracturado recientemente la tibia y el peroné al tropezar en un pantalán. El Chef del Mar rememoró el inicio de estos despesques hace seis años y aseguró que nunca pensó en conseguir lo que se ha logrado con estas citas. "Una vez Ferrán Adriá me dijo que no hay multinacional en el mundo que pueda conseguir lo que conseguimos nosotros, reunir a los mejores cocineros del mundo y que duerman en una tienda de campaña", recordó.

Sobre el mundo de la gastronomía, considera Ángel León que están un tanto "inflado" y cree que en esta cita en pleno parque natural la gastronomía pasa a un segundo plano. "Los cocineros vienen a escuchar, lo importante es la convivencia", insistió, ya que como añadió "viene mucha gente que tiene mucho que decir y aportar".

Lección de historia desde el mar para los cocineros más influyentes del mundo

El programa contempla una primera jornada, la del viernes, en la Bahía de Cádiz, con los 50 cocineros más influyentes del mundo, muchos de ellos con tres estrellas Michelin, a bordo de un barco en la Bahía desde donde se les contará la historia trimilenaria de Cádiz. Ese día los chefs degustarán comidas tradicionales con pescados de estero, ostiones o tortillitas de camarones, todo ello cocinado por gente de la zona. "La vanguardia es sacar pecho de lo tradicional", afirmó Ángel León.

En el despesque participarán este año figuras tan conocidas como el periodista Iñaki Gabilondo, que hablará de cómo ha cambiado el mundo; Elsa Punset, que abordará cómo digerir la vorágine del mundo actual; o John Carlin, periodista que conoció de cerca a Nelson Mandela y que hablará de aspectos como el racismo.

Ya el domingo la traca final vendrá de la mano de Antonio Maqueda, experto de la Universidad de Harvard que hablará sobre los plásticos y cómo afectan negativamente a la cocina.

Todo ello estará inmerso en un amplio programa de actividades en las que no faltará la creatividad y la música, de la mano de reconocidos artistas que colaboran con esta iniciativa de manera desinteresada. Las comidas de estos días ofrecerán lo mejor de la provincia, desde los productos del mar a los quesos de la Sierra, con guisos marineros elaborados por mujeres de Barbate. El flamenco también estará muy presente con la participación de varias familias jerezanas.

Ángel León insistió en que "tenemos que sacar pecho por el lugar donde vivimos, tenemos un sitio único en el que prima la calidad de vida, pocas provincias reúnen el mar y la montaña como lo hace Cádiz", recordó.

Por su parte Juan Martín destacó la importancia de la cocina como herramienta transformadora para Andalucía y para España y puso de manifiesto que el 33% del producto Interior Bruto (PIB) del país procede de este sector, que da trabajo a ocho millones de personas.

También hizo hincapié en la necesidad de volver al origen y velar por la conservación de la naturaleza, "transformando la mente de la sociedad y defendiendo el tesoro que tenemos".

Al final de la rueda de prensa Ángel León agradeció al alcalde portuense el esfuerzo que se está haciendo por despejar de naves semiderruidas el entorno de Aponiente, confiando en que esta ribera se pueda convertir algún día en un paseo marítimo.

Más de 80 estrellas Michelin en la cita

Entre los chefs internacionales que participarán en Despesques 2024 estará Janaina Torres Rueda, la chef brasileña elegida este año Best Female chef del Mundo por The World's 50 Best Restaurants; Pía León, la cocinera peruana mejor posicionada de su país, quien dirige junto a Virgilio Martínez Central, el Mejor Restaurante del Mundo en 2023, y está a cargo de Kjolle y del Centro MIL; el chef neozelandés Vaughan Mabee, el chileno Rodolfo Guzmán de Boragó, Mitsuharu "Micha" Tsumura el chef de Maido (Mejor Restaurante de América Latina en 2023 según The World's 50 Best Restaurants); el célebre Pastry Chef Antonio Bachour desde Miami.

Desde México llegan Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil, Edgar Nuñez, de Sud777, Roberto Solís desde Yucatán, y el mexicano Santiago Lastra desde Londres. Además, participarán Atsushi Tanaka (A.T. en París), Jorge Avillez y João Oliveira (Portugal), el colombiano Álvaro Clavijo, Jaime Pesaque (Perú), Tomás Kalika (Argentina), así como otras talentosas y reconocidas chefs internacionales como Ana Ros (Eslovenia) , Leonor Espinosa (Colombia) y Manu Buffara (Brasil).

Desde España serán más de 60 chefs, entre ellos Jordi Roca, Albert Adriá, Eneko Atxa, Begoña Rodrigo, Ricard Camarena, Vicky Sevilla, Jordi Cruz, Sacha Hormaechea, Quique Dacosta, Andoni Luis Aduriz, Paco Morales, Albert Raurich, Pedro Subijana, Fina Puigdevall o Martina Puigvert.