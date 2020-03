Ángel León, candidato a mejor chef del mundo

Ángel León, de Aponiente es uno de los nueve españoles candidatos al premio internacional The Best Chef, que se fallará el 23 de septiembre en Róterdam tras conocer, entre otras, las votaciones de los propios cocineros.

The Best Chefs, creados en 2015 en Polonia por el italiano Cristian Gadau y la empresa TBC MediaCorp para visibilizar al cocinero por encima del restaurante, ha anunciado este martes a los cien candidatos para sus premios 2020.

Los españoles nominados son Ángel León, Ricard Camarena, del restaurante homónimo en Valencia; Maca de Castro, del restaurante que lleva su nombre en Mallorca; Paco Morales, de Noor (Córdoba); Óscar Ferré, de Lab (Barcelona); Oliver Peña, de Enigma (Barcelona); Antonio Romero, de Suculent (Barcelona); Paco Roncero, del restaurante homónimo en Madrid, y Aitor Zabala, español al frente de Somni (Estados Unidos).

En la pasada edición, celebrada en Barcelona, el sueco Björn Frantzén (Frantzén, Estocolmo) se alzó con el título de The Best Chef en una gala en la que España obtuvo una buena clasificación entre los cinco primeros con Joan Roca (El Celler de Can Roca, Girona) en el número 2, David Muñoz (DiverXO, Madrid) en el 3 y Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateo Casaña (Disfrutar, Barcelona) en el 5.

La votación para 'ordenar' esa lista y elegir quién la encabezará comenzará el 1 de abril y tanto los cocineros del ránking del año pasado como los nuevos candidatos de este año deberán votar a sus compañeros. A sus votos se sumarán los de "una selección de profesionales culinarios, fotógrafos y amantes de la cocina".

"Se calificarán 10 chefs cada vez, otorgándoles entre 100 y 1.000 puntos; cada chef es puntuado de manera individual, reconociendo su talento, experiencia y personalidad. Las 100 chefs con mejor puntuación formarán parte del Top 100 de The Best Chef Awards 2020", explica la organización.

Este año se inaugura la categoría Science Award, una distinción al cocinero que destaque en la investigación, las técnicas experimentales y la transformación, que se une al premio The Best Chef fol-LOVERS Award, votado por los seguidores de las redes sociales.