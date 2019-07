Sanz en su despedida: "Los militantes que trabajan sin cobrar un euro: esa es la política en la que creo"

Antonio Sanz se despidió ayer de sus trece años, no consecutivos, al frente del PP de la provincia de Cádiz con un recuerdo especial a la militancia y a los pueblos. De todos esos años, comentó, hay algo que le quedará en la memoria para siempre y que le anima: “Cómo son capaces muchos militantes del PP de levantarse todos los días y trabajar por la gente sin cobrar ni un euro”.

Sanz dio el testigo ayer en la capital gaditana a Ana Mestre, la nueva presidenta del PP gaditano, durante una reunión de la junta directiva provincial de ese partido que contó con la presencia de un destacado dirigente: Juanma Moreno, presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía.

Tanto Ana Mestre como Juanma Moreno elogiaron a Sanz. “Gente como tú honra la política”, le dijo su sucesora al frente del PP de Cádiz. “Es un compañero solidario y generoso”, añadió. “Antonio Sanz es una persona trascendental en la vida del partido en Cádiz y en Andalucía”, afirmó Moreno. “Es uno de los artífices de la construcción del PP como partido de centro derecha”, agregó tras rememorar cómo ya coincidieron muy jóvenes trabajando para el partido, incluso compartiendo habitación (“en el buen sentido de la palabra”, bromeó) cuando iban de pueblo en pueblo preparando las campañas electorales.

Antonio Sanz dijo que ha recibido numerosas llamadas, que le han trasladado mucho cariño en su despedida. “Te encontrarás triste, mal”, explicó que le comentaban algunos. No es así, afirmó. “Para mí supone tanto honor y orgullo estar en el Gobierno de Juanma Moreno, que no tengo tiempo de mirar al pasado sino al futuro. No cabe la tristeza ni la añoranza. Cabe la ilusión”. Sanz es viceconsejero de Presidencia en el Gobierno andaluz.

“Nuestra unidad es nuestra mayor fortaleza”, dijo Sanz al dar paso a la intervención de Ana Mestre, a quien deseó mucha suerte, prometió “lealtad y trabajo” y auguró una gestión con un buen resultado: “Sé que vas a llevar al partido al mejor puerto. Es un partido unido y fuerte”.

Ana Mestre desveló luego que su secretario general será Andrés Núñez, que fue candidato a alcalde en Chiclana en las últimas elecciones municipales. Mestre dijo que asume “la responsabilidad” de ser la nueva presidenta del PP de Cádiz “con la mayor ilusión”. Y anunció que su objetivo al frente del PP en la provincia de Cádiz es “construir un partido más fuerte, al que se quieran unir más personas, una casa en la que reine la armonía, en la que haya respeto y unidad y en la que se trabaje con ilusión”.

“No tenemos que envidiar nada ni a nadie”, dijo Mestre, que se emocionó al recordar que comenzó en el PP con 18 años de edad y al decirles a sus compañeros: “Sois parte de mi familia”.

“Me llega información sobre el enorme trabajo que estás haciendo”, le dijo Juanma Moreno a Ana Mestre, en referencia a su labor como delegada del Gobierno andaluz en Cádiz. Moreno destacó de Mestre que siempre ha demostrado una gran sensibilidad con los problemas de las personas. Tras definirla como “un valor seguro”, le dijo: “Sé que vas a conseguir nuevos retos”. Sobre uno de esos retos, Juanma Moreno fue muy preciso. “Queremos gobernar de nuevo en Cádiz y en Jerez”, afirmó. “Así que prepárate”, le sugirió a Mestre.

“Quiero que la provincia de Cádiz sea el motor económico de Andalucía porque tiene potencial para ello”, señaló en otro momento el presidente del Gobierno andaluz, que se deshizo en elogios a Cádiz, a su patrimonio, a sus playas... “Tiene todo lo que hay que tener”, reflexionó, “pero hay algo que no se entiende: con tanto talento, ¿cómo es que son tan altas las tasas de desempleo?”.