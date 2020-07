Aluvión de sanciones por no llevar las mascarillas en toda la provincia

Muchos antes de que la Junta de Andalucía decretara la obligatoriedad de usar mascarilla en lugares públicos, independientemente de que pudiera mantenerse la distancia de seguridad, esta prenda tan oriental ya había entrado a formar parte del paisaje urbano de la nueva normalidad. Pero desde el decreto autonómico, las sanciones están a la orden del día, sobre todo entre personas menores de 40 años que se sienten inmunes al virus y no piensan en que pueden actuar de cadena de contagio. En las principales localidades de la provincia han sido muchas las multas que las fuerzas de seguridad del Estado han impuesto durante estas dos semanas.

San Fernando

La Policía Local de San Fernando ha tramitado un total de 387 sanciones por no llevar mascarilla o por su incorrecta utilización desde que entrara en vigor su uso obligatorio el pasado 15 de julio.

El dato –actualizado a principios de esta semana– supone una media algo superior a la treintena de denuncias diarias.

Curiosamente, en la jornada en la que más sanciones se impusieron fue la del viernes 17, cuando se llegaron a contabilizar hasta 59 denuncias interpuestas por la Policía Local.

En líneas generales, tanto desde el Ayuntamiento isleño como desde la Policía Local se ha hecho hincapié en el buen comportamiento generalizado de los isleños a la hora de cumplir con las normas de prevención que impone el nuevo escenario del Covid.

No obstante, matiza, no todo el mundo cumple con la normativa y sigue las indicaciones de la Policía al respecto.

Desde el equipo de gobierno, que promueve además de cara al verano un buen numero de actividadades y propuestas de ocio para ayudar a la recuperación económica de sectores especialmente castigados por el Covid-19, se ha insistido en la necesidad de cumplir estrictamente con las medidas de higiénico-sanitarias para prevenir futuros contagios que marcan las autoridades, especialmente el uso de la mascarilla y la distancia social.

Chiclana

Las sanciones interpuestas en Chiclana desde la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de mascarilla se elevan ya a casi 150, según datos aportados por el Ayuntamiento a través de la Policía Local. Cabe recordar que en los primeros cinco días desde que se publicó la orden de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía sobre el uso de la mascarilla se registraron un total de 114 denuncias por no hacer uso de la mascarilla y no aportar la documentación que lo justificase. Las multas han ido descendiendo desde entonces y en la última semana se han contabilizado otra treintena de denuncias. Así, desde mediados de mes hasta ahora ya hay cerca de 150 sanciones por no cumplir la normativa. Cada multa asciende a 100 euros.

El Ayuntamiento incide en la campaña informativa que se lleva a cabo en medios de comunicación, así como a través de cartelería en establecimientos hosteleros, empresas y comercios de Chiclana o el reparto de folletos por parte de las personas voluntarias de Protección Civil. En este sentido insiste en que es obligatorio el uso de la mascarilla en la vía pública en nuestra comunidad autónoma, salvado excepciones como el ejercicio de deporte individual al aire libre o en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de la actividad, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias”.

El Puerto

En El Puerto de Santa María han sido 127 las denuncias impuestas por la Policía Local desde que se hizo obligatorio el uso de las mascarillas.

En general la población portuense ha acatado bien la decisión de las autoridades y se observa cómo la mayoría de las personas circulan con mascarilla en todo momento, incluso en la orilla de las playas.

Más incumplimientos se dan entre la población más joven, sobre todo en determinadas concentraciones en zonas de ocio donde la distancia de seguridad apenas se respeta.

En este sentido el alcalde portuense, Germán Beardo, ha anunciado la próxima entrada en vigor de un bando municipal con nuevas medidas para hacer cumplir tanto el uso de las mascarillas como el respeto a la distancia social establecida por las autoridades, anunciando además un mayor control en las zonas de ocio juvenil. Esta decisión llega a la vez que la prohibición del botellón en Andalucía, una práctica que en realidad ya estaba prohibida hace años pero sore la que ha habido mucha tolerancia policial en los últimos años.

Puerto Real

En Puerto Real el inicio del decreto trajo consigo un aluvión de multas que han ido descendiendo conforme han pasado los días y los ciudadanos se han mentalizado de la necesidad de portar el tapaboca como medida más eficaz para frenar al coronavirus. Hasta el momento la Policía Local de la Villa ha levantado 183 actas sancionadoras por no usar mascarilla.

La Janda

En localidades de la comarca de La Janda también ha habido sanciones aunque no tan abundantes. En Benalup se han puesto cinco denuncias; en Conil, lugar turístico de la comarca por excelencia, 130; y en Barbate únicamente seis.

Sanlúcar

En Sanlúcar, agentes de la Policía Local han denunciado durante la pasada semana a un total de 70 personas que se encontraban en distintas zonas de la ciudad sin usar mascarillas y sin guardar la correspondiente distancia interpersonal de seguridad.

En la zona centro, además de Policía Local, voluntarios de Protección Civil participado en un dispositivo informando a las personas de la necesidad de utilizar mascarillas, evitar aglomeraciones y guardar la distancia mínima interpersonal.