Altercado de Juan Carlos Monedero en un bar de Sanlúcar de Barrameda

La tensión política que vive el país parece que va en aumento. No sólo en los debates y en el cruce de acusaciones de los distintos foros parlamentarios, los medios de comunicación o las redes sociales, sino entre la propia ciudadanía. El último episodio ha tenido a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, como protagonista, y un bar de Sanlúcar de Barrameda como escenario.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes, cuando Monedero -acompañado de la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y otros amigos- abandonó un bar de Sanlúcar de Barrameda increpado e insultado por varios clientes. De lo ocurrido quedan dos pequeños vídeos que este sábado han empezado a circular por las redes sociales. En uno puede verse a Monedero abandonando el local entre un gran griterío, volviéndose hacia uno de los increpadores mientras otros dos se dirigen también hacia él. En el otro vídeo, el director del Instituto 25M conversa con unos jóvenes en el interior del local mientras que al otro lado de una ventana se lanzan diversos insultos y proclamas.

Como echan a Monedero de un local en Cádiz pic.twitter.com/kwSeTUsWiB — uno cualquiera (@hastamasaca) July 25, 2020

En ese segundo vídeo, una de las voces le refiere algún mensaje en relación con lo que él denomina la "paguita", en referencia al ingreso mínimo vital recientemente aprobado; un coro de voces femeninas canta al unísono "jarabe democrático" mientras que una voz rotunda irrumpe gritando: "Vete a tu puta cloaca, maricón de mierda”, a lo que se suma una mujer más repitiendo “maricón”. Todo ello dedicado a Monedero.

El propio Monedero ha comentado lo ocurrido en la noche del viernes, de lo cual señala directamente a Vox. “En Sanlucar de Barrameda, unos energúmenos que decían ser de Vox pretendieron volver a decir quién es y quién no es español. Sin éxito. Los insultos repiten lo que escuchan en sus medios: paguita, maricón, rojo de mierda, tu puta madre. Están sembrando odio en nuestro país”, comenta el exdirigente de Podemos con el vídeo referido.

En Sanlucar de Barrameda, unos energúmenos que decían ser de @vox_es, pretendieron volver a decir quién es y quién no es español. Sin éxito. Los insultos repiten lo que escuchan en sus medios: paguita, maricón, rojo de mierda, tu puta madre. Están sembrando odio en nuestro país. pic.twitter.com/6nX0m0Pkt8 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 25, 2020

Sobre estos hecho se ha pronunciado también este sábado Pablo Iglesias en su cuenta de Twitter. “Maricón de mierda le dicen los ultras a Monedero. La violencia y el odio no nos van a intimidar. Seguiremos trabajando para hacer un país mejor. Fuerza Juan Carlos. Frente a la violencia y a la homofobia de los ultras, más democracia”, dice el líder de Unidas Podemos, a quien el propio Monedero le responde: “Lógica de manada. Pero no eran mayoría ni lo son en Sanlúcar. Y ya sabes que no les dejamos meternos miedo. Porque vuelven a robarnos la democracia”.