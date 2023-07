Almudena Martínez (PP) ya es la nueva presidenta de la Diputación de Cádiz.

Sin ninguna sorpresa, con 16 votos a favor de los 31 diputados provinciales, Almudena Martínez ha sido elegida nueva presidenta de la Diputación de Cádiz. La dirigente popular se convierte en la segunda mujer presidenta de esta institución, la segunda también de su partido y la primera jerezana al frente.

En un pleno que duró algo menos de dos horas, con un Salón Regio lleno de autoridades e invitados y con mucho calor; Martínez desgranó en su discurso final algunas de las líneas de su gobierno, que encabezará tras el pacto con la La Línea 100x100. Según apuntó, se aumentarán los planes de empleo que se ponen en marcha, reforzará las líneas de colaboración con los agentes sociales, mejorar la oferta formativa junto a la UCA, apoyo al mundo rural, ELAS, a los mayores, la cultura o medidas contra la sequía para los agricultores y ganaderos. "No tenemos otro objetivo que resolver los problemas de los gaditanos y no crearlos donde no los hay", apuntó. "Tenemos que hacer ver a los gaditanos que la Diputación es una institución útil", indicó.

La nueva presidenta, que anunció que el lunes dará a conocer el organigrama y en esa semana se celebrará el pleno de organización, insistió en que "trabajarán con todos los ayuntamientos", "con honestidad, cercanía y diálogo". Y que estará en la lucha contra la violencia de género y la igualdad, con todos los gaditanos "piensen lo que piense, o recen lo que recen, si es que rezan".

En declaraciones posteriores a los medios, Almudena Martínez concretó que mantendrá el Consejo del Alcaldías que puso en marcha Irene García pero que añadirá una Oficina de atención a los alcaldes, donde le podrán llegar hacer todas sus peticiones.

"No le vamos a fallar. No solo a los 45 municipios y a las ELAS, sino a todo los gaditanos. Vamos a empezar a trabajar desde ya", insistió.