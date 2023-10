Aires nuevos para seguir galopando

Les unen dos cosas. La primera es la pasión con la que viven las carreras de caballos de Sanlúcar, sin duda uno de los emblemas de esta localidad gaditana y de la provincia de Cádiz. Y la segunda es la ilusión que tienen por aplicar cambios en el funcionamiento interno de la entidad que organiza este evento deportivo, turístico y social de cada verano, con el fin de abrirla más a la sociedad sanluqueña.

Con estos ingredientes un grupo de socios de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar se han unido para conformar una candidatura alternativa de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de diciembre y de las que saldrá una nueva junta directiva.

Al frente de esta lista alternativa está Gonzalo Sánchez Delage, un veterinario de 58 años que pugnará en las urnas con Rafael Hidalgo, presidente desde hace 16 años y que buscará la reelección.

Estas elecciones tienen su trascendencia primero porque la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar es una de las entidades más señeras de la provincia, como demuestra el hecho de que se fundara en 1845, es decir, hace ya la friolera de 178 años. Pero es que tampoco es habitual que haya dos candidaturas para dirigir esta institución, ya que eso sólo se produjo una vez en las últimas décadas, en concreto en 1999.

¿Y por qué se ha producido esta división interna? Desde la candidatura de Sánchez Delage insisten en que no tienen nada personal contra Rafael Hidalgo. Es más, muchos de los componentes de esta lista alternativa formaron parte alguna vez de las diferentes directivas que ha presidido Hidalgo. El propio Sánchez Delage, sin ir más lejos, fue el secretario general de esta entidad durante 25 años, en concreto entre 1995 y 2020, primero con Miguel Sánchez como presidente y luego con Hidalgo.

Pero como lo cortés no quita lo valiente, Sánchez Delage es de la opinión de que 16 años al frente de cualquier institución "es mucho tiempo". "La transición siempre es recomendable porque permite que entre aire fresco, gente nueva con otras ideas", apunta este candidato. Y Manuel Galán, uno de los pesos pesados de su equipo, apostilla: "Yo no puedo criticar a Rafael, porque es mi amigo. Pero 16 años en el cargo sólo trae monotonía, por eso damos este paso. Uno no puede ser un presidente perpetuo y nosotros traemos una ilusión tremenda por hacer más grandes las carreras de caballos".

Sánchez Delage y los integrantes de su equipo repiten una y otra vez la misma premisa: "Lo que funciona no se toca" y ahí incluyen la celebración de las carreras en sí, la composición del comité técnico que se encarga de ellas y las relaciones con unas administraciones públicas "que siempre han estado implicadas con las carreras".

Pero sí consideran necesario aplicar cambios "en muchas cosas que no funcionan" y ahí destacan sobre todo el funcionamiento interno de la entidad y en especial la atención al socio. "Apostamos por mejorar la comunicación con los socios, por escuchar sus propuestas o sugerencias y por aumentar su participación. Hay que hacer más vida social en el club, mejorando por ejemplo las actividades deportivas, cuidando a nuestra cantera, porque son el futuro de las carreras, y también intentando atraer más socios", reflexiona Sánchez Delage. En este punto, desde esta lista alternativa se asegura que han ido perdiendo socios en los últimos años "porque no había actividades para ellos y porque no hace falta ser socio para venir a las carreras".

Entre los cambios que propone Sánchez Delage destaca el de incluir en los estatutos la limitación de mandatos, para que un presidente sólo pueda ocho años en el cargo, y también aplicar una autoevaluación para que la junta directiva pueda exponer su gestión ante los socios transcurrido un año.

También quieren mejorar la promoción de las carreras de caballos tanto dentro como fuera de Sanlúcar. Así, consideran que los actos de presentación de las carreras que se hacen todos los años se pueden extender a muchos otros puntos de la provincia, de Andalucía y de España, "algo que se hacía antes y que dejó de hacerse".

Y también ven esencial que toda la población sanluqueña se involucre más en las carreras. "El espectáculo de los caballos está aquí en la playa, en verano, y Sanlúcar responde siempre bien, porque quiere a las carreras. Pero se puede multiplicar esa implicación, acercando lo que hacemos a Bonanza, al Barrio Alto o a la Colonia, con charlas en los colegios o en las residencias de mayores, u organizando exposiciones en las calles o en las bodegas, o planteando campañas especiales en la hostelería, o con pasacalles, etc. Se trata de acercar más las carreras al pueblo de Sanlúcar", concluye con rotundidad Sánchez Delage.

La continuidad que representa Rafael Hidalgo –que prefiere de momento no conceder entrevistas hasta que llegue noviembre– o los aires nuevos que representa la candidatura de Sánchez Delage. Dentro de 40 días los cerca de 440 socios de la Real Sociedad de Carreras de Caballos decidirán el futuro más inmediato de esta entidad centenaria que tiene como objetivo prioritario seguir mimando un tesoro único que presume de ser una Fiesta de Interés Turístico Internacional y que cada año regala una promoción sin igual de la localidad sanluqueña y, por extensión, de la provincia de Cádiz.