Airbus invierte 400 millones en Getafe mientras coloca a Puerto Real al borde del cierre

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han inaugurado este jueves el campus de Airbus en Getafe (Madrid), en el que la compañía ha invertido más de 400 millones de euros. El recorrido por las nuevas instalaciones ha tenido lugar en medio de la preocupación de la plantilla de la compañía por los recortes de empleo y por el posible cierre de la planta de Puerto Real debido a la caída de ingresos del gigante aeronáutico europeo a causa de la pandemia y a la cancelación del A380.

Al rey y a Sánchez les han acompañado el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, y el presidente de la compañía en España, Alberto Gutiérrez, así como el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

El Gobierno considera que el nuevo campus, en el que el fabricante aeronáutico ha concentrado todas las actividades que desarrolla en la Comunidad de Madrid, "muestra el compromiso de Airbus con el empleo y la producción en España", según un comunicado del Palacio de la Moncloa.

En su intervención de bienvenida, Faury ha subrayado en que su compañía quiere contribuir a la recuperación económica y que "España sabe que puede seguir contando con Airbus como un aliado imprescindible para el desarrollo sostenible". "Vamos a seguir transformando en acciones nuestro espíritu de pioneros del progreso. Que este nuevo campus sea un reflejo de nuestra ambición por ser la mejor compañía posible, para la sociedad y para nuestra gente", ha señalado el consejero delegado.

Honoured to be in Getafe, Spain today with His Majesty the King and the Prime Minister, to inaugurate the new #Airbus Campus Futura. This campus reflects our ambition to foster collaboration, digitalisation and new ways of working for the Airbus teams and visitors onsite. pic.twitter.com/o0yrUHaZjw