Casi el 60 por ciento de las empresas de hostelería en Cádiz registra un máximo de dos empleados

La mayor parte de las empresas hosteleras de la provincia contratan a tan solo entre cero y dos empleados por negocio. Así, son un total de 4.250 firmas gaditanas en el sector las que arrojan un saldo de 4.961 trabajadores a su cuenta, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Una realidad que implica a más de la mitad de las firmas del gremio, que reúne a 7.132 negocios (y a 30.044 empleos registrados), a partir de las cifras de 2024. De hecho, un 59,5 % de la hostelería en Cádiz no supera los dos trabajadores contratados.

En la misma línea, son 1.381 las empresas de hostelería gaditanas las que contratan a un abanico de entre tres y cinco empleados cada una (5.230 personas); mientras que de cinco a nueve trabajadores son con los que cuentan 791 firmas del gremio (5.693 contratos).

EL PUERTO, LA MEJOR MEDIA DE EMPLEOS

A partir también de los datos públicos de la Junta de Andalucía, la media de contratación entre los establecimientos hosteleros en la provincia se coloca sin embargo en 3,7 personas por negocio. Una cifra que, aun así, se ve aupada por los números que arrojan las localidades en las que las empresas hosteleras muestran mayor músculo, destacando entre ellas El Puerto de Santa María y Cádiz, con una media de 5,8 y 5,7 empleados por sctividad hostelera. En los primeros puestos de número de trabajadores por empresa –a partir de la estadística de 2024– se encuentran municipios como Benalup-Casas Viejas (5,5) o Los Barrios (5,4).

Sin embargo, hay que apuntar que según esta misma tabla, es Jerez la localidad que cuenta a nivel provincial con un mayor número de empresas hosteleras, contabilizando un total de 1.047 de estos negocios y colocándose en tercer lugar a nivel andaluz. En el noveno puesto, también a nivel andaluz, aparece la capital gaditana, con 666 empresas hosteleras.

A nivel de empleos registrados en el sector, el término municipal jerezano aparece sin embargo en séptimo lugar dentro del registro autonómico, computando un total de 4.647 trabajadores; mientras que Cádiz se mantiene también en la novena posición a nivel de empleos registrados en hostelería, con 3.832. En este listado aparece asimismo El Puerto de Santa María entre los puntos con más contratos firmados, con 3.058.

UN NEGOCIO PARA FUNAMBULISTAS

Íñigo Molina, laboralista en CCOO, recuerda que “la hostelería es mayoritariamente es un negocio precario, de bajo valor añadido y muy dado al autoempleo. Y el que se dedica al autoempleo poco sueldo puede pagar”.

Para ser justos, autoempleo suele ser también un bonito sinónimo para autoexplotación: “Tener a sólo uno o dos trabajadores más significa que simplemente tiras de otro para poder completar los turnos –continúa–. No son negocios de gran renta, dan justo para vivir: ese escenario indica que estás empeñando una parte importantísima”.

Dados estos mimbres, sorprende que un bar sea el negocio escogido por muchos a la hora de establecerse por cuenta propia: un negocio que no requiere el volumen de inversión o infraestructura de otro tipo de negocios, pero que lleva al funambulismo.

EMPLEO MINIMIZADO EN LA SIERRA

La radiografía del empleo hostelero en la provincia sigue, por lo general, una proporción relacionada con el tamaño del municipio, con muchas de las localidades más pequeñas arrojando una media menor a tres empleos por negocio. Entre los pueblos en los que el sector hostelero registra una media de menos empleos por empresa se encuentran Alcalá del Valle (1,2), Algar (1), El Gastor (1), Benaocaz (2), Olvera (2), Prado del Rey (1,9) o Zahara (2).

“En este tipo de cálculo –prosigue Molina–, hay que hacer caso a la media, y no la mediana, teniendo en cuenta que hay distorsionadores como hoteles, cadenas y demás. La moda lo que nos dice es que es un sector tendente a la explotación. En municipios más pequeños o menos turísticos, lo que ocurre es que hay menor presencia o ninguna de estos distorsionadores”.

DÉBIL TEJIDO PRODUCTIVO GENERAL

La realidad en hostelería es algo que no sorprende, en general, a nivel empresarial. El Colegio de Economistas de Cádiz lleva años señalando la atomización de la actividad económica y laboral en la provincia, donde el 96% del tejido productivo se apoya sobre firmas que tienen menos de 10 trabajadores –con un mayor porcentaje, desde luego, en la hostelería–. Todo ello provoca una mayor dificultad de las empresas gaditanas a la hora de retener o atraer el talento, “algo que no se puede afrontar desde una pyme”, indicaban los economistas.

Otro dato preocupante –señalaban desde el Colegio de Economistas– es el elevado peso de la temporalidad laboral en la provincia. En Cádiz, el 66,4 por ciento de los contratos fueron temporales en 2024, frente al 58 por ciento de Andalucía y España. Este porcentaje refleja la fuerte vinculación del empleo gaditano a sectores estacionales como el turismo y el comercio, lo que genera una inestabilidad estructural en el mercado laboral.