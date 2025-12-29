52 personas logran un empleo al amparo de la Experiencia Profesional gestionada por el IEDT de Diputación

El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), gestionado por el IEDT de la Diputación de Cádiz, ha llegado a su clausura. Y se ha resuelto con números muy positivos: 52 personas -28 mujeres y 24 hombres- han logrado acceder al mercado de trabajo tras culminar su periodo formativo en dicha iniciativa; ellos y ellas suponen casi un 34 por ciento de los 154 participantes que han emprendido prácticas no laborales en centros de trabajo distribuidos en 18 municipios de la provincia de Cádiz.

Este Programa, presupuestado en más de 440.000 euros, está subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. Se destina a personas con discapacidad, o en riesgo de exclusión social, que adquieren mediante prácticas las destrezas y competencias de una profesión y ganan, en definitiva, recursos para acceder a un puesto de trabajo.

Como paso preliminar el IEDT hizo una campaña prospectiva para determinar los entornos laborales de la provincia en los que se pudieran llevar a cabo las prácticas. En esa indagación localizaron 299 empresas; esa primera selección se depuró hasta alcanzar los centros definitivos. Para regular el desarrollo de las experiencias profesionales se firmaron 54 convenios, ratificados por el IEDT de Diputación, el SAE y las entidades colaboradoras.

A partir de esos acuerdos se han desarrollado 154 prácticas: 82 para personas con discapacidad y 72 para destinatarios en riesgo de exclusión social, procedentes del programa Andalucía Orienta. Itinerarios que se desenvolvieron en oficios y profesiones muy variadas como mozos de almacén, personal de limpieza, empleos administrativos, mantenedores de edificios u operarios en almacenes o mercados de abastos.

Las prácticas, durante tres meses, comprendían 20 horas semanales (a razón de cuatro días con jornadas de cinco horas). Las personas participantes han percibido una ayuda, equivalente al 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para la ejecución de este programa el IEDT ha contratado a dos técnicos medios, dedicados a la inserción y acompañamiento del alumnado.

La mayoría de las Experiencias Profesionales se han desarrollado en Jerez (con 42 destinatarios), Cádiz (18) y San Fernando (15), si bien esta iniciativa también se ha emprendido en Sanlúcar, Bornos, Vejer, Ubrique, Arcos, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Chiclana, Conil, El Puerto de Santa María, Espera, Medina, Olvera, Puerto Real y Villamartín.