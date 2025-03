Menos del 30% de los ayuntamientos gaditanos rinden cuentas ante la Cámara andaluza

La Cámara de Cuentas de Andalucía, con su presidente al frente Manuel Alejandro Cardenete, llega a la provincia de Cádiz para hacer pedagogía con los ayuntamientos de la provincia y lograr superar las irrisorias cifras en rendición de cuentas. Menos del 30% de las corporaciones gaditanas han presentado en el periodo voluntario documentación sobre contratos y convenios para que la Cámara pueda auditar su trabajo, sin embargo la tendencia es que ese porcentaje vaya creciendo de modo paulatino.

Cardenete llegó el año pasado al cargo de presidente de la entidad andaluza y se sorprendió por la escasa rendición de cuentas de los fondos públicos en las administraciones y empresas públicas andaluzas, según ha comentado este martes en la sede de la Diputación gaditana. Andalucía era la comunidad con menor rendición de cuentas en sus ayuntamientos a nivel nacional. Ante esta situación, decidió tirar de pedagogía. Llega a Cádiz en una ruta de jornadas técnicas con las entidades locales para explicar las bondades de este proceso fiscalizador, en una ruta por la comunidad a la que solo le falta pasar por Huelva.

Los datos sobre rendición de cuentas mejoran y el objetivo en estos momentos es acercarse el 60% de ayuntamientos para cuando cierren el informe anual de 2024 en junio. En la provincia de Cádiz no se alcanza de momento esa cifra, pero están empujando para acercarse, aunque al periodo voluntario cerrado en noviembre solo habían presentado el 20% de los 45 ayuntamientos que conforman la provincia.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, que ha acompañado a Cardenete este martes en la visita institucional y la posterior jornada técnica con las corporaciones locales, informó de un aumento "de once puntos en el último año" en cuanto a rendición de cuentas en la provincia. Si en 2023 solo presentaron datos en el periodo voluntario el 9% de los Ayuntamientos de la provincia, de cara a 2024 se cerró en un 20%. A fecha de 15 de marzo la cifra ha subido al 29%. "Una buena señal que deseamos que siga creciendo porque la fiscalización es una muestra de transparencia y buen gobierno". Aunque es un proceso obligatorio de los entes públicos, la no rendición de cuentas no conlleva un proceso sancionador.

Otras comunidades nos llevan ventaja en este asunto porque tienen leyes que vinculan la no recepción de subvenciones si no hay una fiscalización por parte de sus Cámaras de Cuentas, casos de Madrid, Galicia o Navarra. En Andalucía, "en esta primera fase" según Cardenete, "preferimos ir de la mano" de las entidades locales en ese proceso pedagógico de ayudar a mejorar la gestión. "Es necesario por la transparencia, porque es dinero público y hay que rendir sobre él y porque podemos ayudarles a gestionar de modo eficiente y evitar que se puedan caer en malas espirales que terminen en procesos de judicialización", argumenta el presidente.

No preocupa la situación de ningún ayuntamiento

"En la provincia de Cádiz no hay ningún ayuntamiento con el que estemos especialmente preocupados, la preocupación es que no se llegue ni al 50 por ciento. Menos de la mitad de ayuntamientos rendían cuentas y quiero hablar en pasado", explica un optimista Cardenete que prefiere mirar las cifras positivas de crecimiento -ya hay provincias que van a alcanzar el 57% en Andalucía y "hay margen para seguir subiendo hasta junio que se cierre el informe"-. Entre los que no han cumplido, hay corporaciones muy pequeñitas y en otros casos ayuntamientos más importantes, "hay de todo" resume Cardenete. El presidente ha querido abundar en lo positivo de la rendición de cuentas para evitar errores y de hecho ha señalado que ya hay ayuntamientos que están consultando algunas cuestiones a la hora de elaborar los presupuestos y anticiparse a posibles problemas posteriores para mejorar su eficiencia en la gestión y su salud financiera.

La Diputación presta ayuda a los ayuntamientos a través del SAEL (Servicio de Asistencia a las Entidades Locales) que cuenta con 21 trabajadores con dedicación exclusiva a prestar esta asistencia. A través de las jornadas técnicas celebradas este martes y de este servicio, la Cámara de Cuentas solicita ayuda a Diputación para continuar con esa tendencia alcista en la rendición de los fondos públicos para conseguir esa transparencia en las cuentas.

Robotizar procesos con Inteligencia Artificial

Hace cinco años esto era impensable, pero en la era pospandemia se ha comenzado un proceso para robotizar los procedimientos. La Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de terminar hace solo un par de semanas una consultoría propia en la que se han autoevaluado para ver qué Inteligencia Artificial pueden introducir y que les ayude en esa labor fiscalizadora. "Este jueves tenemos una reunión en el Ayuntamiento de Sevilla para analizar qué podemos hacer y la intención es en este presente año sacar una licitación para introducir Inteligencia Artificial", ha explicado el presidente del ente fiscalizador.

"En este momento ya no es de recibo que un auditor de la Cámara analice las cuentas de cualquier Consejería con los miles de apuntes contables que hay en cualquier cuenta de esta entidad cuando a la Inteligencia Artificial se le puede pedir que busque, detecte y analice" y añade que la cantidad de trabajadores de la Cámara de Cuentas de Andalucía se limita a 121 funcionarios, desde ujieres y conductores hasta la presidencia. "Tenemos que gestionar la fiscalización de unos 60.000 millones de euros y casi 1.700 entidades, de modo que necesitamos el apoyo de la Inteligencia Artificial".

Cardenete pone el ejemplo de las cuentas generales de la Junta de Andalucía, presentadas hace un mes en el Parlamento, unos 700 folios de las cuentas consolidadas de las que hay que hacer un resumen de unas 30 o 40 páginas. "Antes eran varios auditores trabajando un par de semanas para hacer ese resumen. Ahora con la IA, con una licencia que ya hemos comprado y estamos usando de un modo un tanto casero, hizo el resumen en unos segundos y ahora solo se trata de revisar ese trabajo".