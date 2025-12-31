Las 25 portadas de Diario de Cádiz de 2025

El 2025 será recordado por el histórico apagón que asoló a todo el país el pasado 28 de abril. Un hecho sin precedentes y que nos mostró lo dependientes que somos de la electricidad, además de enseñarnos la necesidad de estar preparados ante cualquier suceso de esta índole. El que está a punto de acabar también fue el año en el que estrenamos papa tras el fallecimiento del papa Francisco, ocupando su lugar León XIV para seguir guiando a la Iglesia Católica. En Cádiz, tenemos nuevo obispo con la llegada de Ramón Valdivia en sustitución de Rafael Zornoza, denunciado por unos presuntos abusos que se produjeron en los años 90. Regresaron las lluvias a la provincia de Cádiz, alejando por fin el fantasma de la sequía, aunque el campo volvió a arder durante el verano.También comienza a vislumbrarse el próximo ciclo electoral que arrancará la próxima primavera con las elecciones andaluzas, ya que varios proyectos que estaban parados en Cádiz capital, como el Hospital, Valcácel o la Ciudad de la Justicia, comienzan a andar. En lo judicial, el año ha sido intenso con la condena al fiscal general del Estado o la entrada en prisión de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Un año muy intenso que repasamos en las siguientes 25 portadas.
1/2512 de enero. La princesa Leonor inició el año embarcando en el Juan Sebastián de Elcano en Cádiz para realizar el crucero de instrucción. Además, se confirma la candidatura de María Jesús Montero por el PSOE a la Junta de Andalucía./D.C.
2/2521 de enero. La noticia que más ha alterado la política internacional en este 2025 es el juramento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos./D.C.
3/251 de marzo. En un año de muchos regresos, y con la ausencia destacada de Martínez Ares, el Concurso del Falla vivió su final más andaluza. En política internacional, prosigue la guerra en Ucrania./D.C.
4/2519 de marzo. Dentro de un año bastante lluvioso que rompió con el ciclo de sequía en la provincia de Cádiz, la imagen más espectacular de inundaciones se vivió en el entorno de la AP-4, con campos y la línea férrea completamente anegada./D.C.
5/2529 de abril. La noticia que marcó el 2025 fue el histórico apagón que se vivió en todo el país durante buena parte del 28 de abril./D.C.
6/259 de mayo. El papa León XIV es el nuevo rector de la Iglesia Católica tras la muerte del papa Francisco./D.C.
7/253 de junio. Una de las grandes muestras de los efectos de los temporales y el cambio climático fue el estado de la playa de los Caños de Meca sin arena. Otra noticia del año fue el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía en Cataluña./D.C.
8/2512 de junio. Tras años de negociaciones y disputas, España y Reino Unido alcanzaron un acuerdo histórico sobre Gibraltar tras el Brexit. Además, los jueces y los fiscales de Cádiz respaldaron una huelga para alertar sobre las reformas que pretende realizar el Gobierno en relación a la Justicia./D.C.
9/2519 de junio. Los obreros del metal volvieron a ponerse en huelga para luchar por su convenio colectivo, llegándose a un acuerdo entre sindicatos y la patronal al inicio del verano./D.C.
10/251 de julio. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entra en prisión provisional por el caso de corrupción que también afecta a Ábalos y Koldo, ambos en prisión en la actualidad./D.C.
11/2511 de julio. La noticia musical del año en la provincia de Cádiz fue el concierto de Jennifer López en el estadio Nuevo Mirandilla, dentro del ciclo Cádiz Music Stadium./D.C.
12/2529 de julio. La huelga de la plantilla de la empresa Tranvía de Cádiz a San Fernando alteró el mes de julio de ambas ciudades. Finalmente, trabajadores y empresa llegaron a un acuerdo satisfactorio./D.C.
13/255 de agosto. Una de las imágenes más llamativas del año fue el rescate que tuvieron que realizar los bomberos en la plaza de toros de El Puerto al averiarse el ascensor. Por su parte, María Asunción Mateo desacredita al Gobierno de España en su intención de ponerle el nombre de Rafael Alberti al puente Carranza./D.C.
14/259 de agosto. Uno de los sucesos más tristes de este 2025 fue el incendio de la mezquita de Córdoba. Otro fue el ajuste de cuentas que se produjo en Chiclana con el asesinato de un hombre por parte de unos sicarios./D.C.
15/2512 de agosto. Los incendios forestales coparon la actualidad de gran parte del verano. En la provincia de Cádiz, el que dejó las imágenes más llamativas fue el que afectó a Atlanterra, obligando el desalojo de unas 2.000 personas al acercarse a las viviendas./D.C.
16/2530 de agosto. En materia cofrade, la imagen del año fue la peregrinación de Puertatierra del Nazareno de Santa María, dejando imágenes insólitas como su paso por el Paseo Marítimo o la visita al hospital Puerta del Mar./D.C.
17/2515 de septiembre. Las protestas por la participación de un equipo de Israel en la Vuelta a España condicionaron su desarrollo por buena parte del país, con etapas alteradas y un final en Madrid que no se pudo celebrar./D.C.
18/2520 de septiembre. Cádiz celebró su pasado romano con una nueva edición del ciclo Orgullos@s de nuestra historia. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y la Zona Franca de Cádiz ofrecen gratuitamente la cesión del suelo para la construcción del nuevo hospital./D.C.
19/253 de octubre. Avanzan los encuentros entre el Ministerio de Hacienda, la Zona Franca y la Junta de Andalucía para la cesión del suelo para la construcción del nuevo hospital. A nivel andaluz, estalla el escándalo de los errores en los cribados de cáncer de mama en el SAS./D.C.
20/2510 de octubre. Al fin, comienza las obras en Valcárcel tras casi un cuarto de siglo de abandono para la instalación de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Cádiz./D.C.
21/2511 de octubre. Avanza el alto el fuego en Gaza tras la invasión por parte de Israel. Las imágenes de las ruinas son devastadoras./D.C.
22/251 de noviembre. El Cádiz CF da el salto a Wall Street a través de su filial tecnológica Nomadar para conseguir financiación para la construcción de su proyecto Sportech en El Puerto./D.C.
23/2521 de noviembre. El Tribunal Supremo condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos respecto al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, la ciudad de Cádiz celebra un macrosimulacro de tsunami con estampas tan sorprendentes como una pequeña con un estandarte de la Virgen de la Palma./D.C.
24/2523 de noviembre. Ramón Valdivia releva a Rafael Zornoza al frente del Obispado de Cádiz y Ceuta tras la denuncia por presuntos abusos en los años 90./D.C.
25/2516 de diciembre. Al fin, otro proyecto que parecía enquistado en Cadiz comienza a andar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, coloca la primera piedra de la futura Ciudad de la Justicia./D.C.