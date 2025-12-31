Las 25 portadas de Diario de Cádiz de 2025

El 2025 será recordado por el histórico apagón que asoló a todo el país el pasado 28 de abril. Un hecho sin precedentes y que nos mostró lo dependientes que somos de la electricidad, además de enseñarnos la necesidad de estar preparados ante cualquier suceso de esta índole. El que está a punto de acabar también fue el año en el que estrenamos papa tras el fallecimiento del papa Francisco, ocupando su lugar León XIV para seguir guiando a la Iglesia Católica. En Cádiz, tenemos nuevo obispo con la llegada de Ramón Valdivia en sustitución de Rafael Zornoza, denunciado por unos presuntos abusos que se produjeron en los años 90. Regresaron las lluvias a la provincia de Cádiz, alejando por fin el fantasma de la sequía, aunque el campo volvió a arder durante el verano.También comienza a vislumbrarse el próximo ciclo electoral que arrancará la próxima primavera con las elecciones andaluzas, ya que varios proyectos que estaban parados en Cádiz capital, como el Hospital, Valcácel o la Ciudad de la Justicia, comienzan a andar. En lo judicial, el año ha sido intenso con la condena al fiscal general del Estado o la entrada en prisión de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Un año muy intenso que repasamos en las siguientes 25 portadas.