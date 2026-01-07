Más de 20 centros gaditanos de Secundaria y Bachillerato recibirán programas sobre memoria democrática promovidos por Diputación

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz ha publicado el listado de los 22 centros de Secundaria y Bachillerato gaditanos que han obtenido plaza para sus programas pedagógicos sobre memoria democrática. Se trata de la primera edición de estos talleres, que abarcan tres tipos de talleres distintos –con desgloses en varias actividades-: ‘Visitas a Casas de la Memoria’, ‘Lenguajes de miedo y odio’, y, en tercer lugar, ‘Fosas y lugares de memoria’. Está previsto que todos sigan un modelo similar al adoptado por Diputación para sus programas de educación ambiental.

La primera línea de estos programas comprende visitas a las Casas de la Memoria de Jimena de la Frontera y de Alcalá del Valle, según corresponda. Dichas estancias están diseñadas como centros de divulgación que pueden ofrecer al alumnado una experiencia didáctica, que no se alcanza con los planes de estudio vigentes en la actualidad. Los centros seleccionados para acudir a la Casa de la Memoria de Jimena son los siguientes IES (Institutos de Enseñanza Secundaria): Columela y Fernando Aguilar Quignon –ambos de Cádiz capital-; Casas Viejas –de Benalup Casas Viejas-; Profesor Antonio Muro y La Jarcia –los dos de Puerto Real-; Blas Infante y Wenceslao Benítez –de San Fernando-; y el instituto Santa Isabel de Hungría, de Jerez. Por otra parte, los IES que visitarán la Casa de la Memoria de Alcalá del Valle van a ser Casas Viejas –de Benalup-Casas Viejas-, La Jarcia –Puerto Real- y Rafael Alberti –de Cádiz capital-.

Las Casas de la Memoria Histórica son espacios físicos y simbólicos dedicados al recordatorio y reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, defender las libertades y la democracia. Se enfocan en la reconstrucción de narrativas silenciadas y promueven la no repetición y la paz, buscando la reparación simbólica de víctimas, la dignificación de sus historias y la reflexión, para lo que funcionan como centros de encuentro, documentación y diálogo.

La segunda línea de los programas educativos sobre memoria democrática de Diputación comprenden charlas impartidas por profesionales sobre los denominados ‘Lenguajes de miedo y odio’. Están articuladas en tres actividades concretas. Para la titulada ‘De Queipo a redes sociales’, han sido admitidos el instituto El Convento –de Bornos-, La Atalaya –Conil-, Columela y San Severiano –de Cádiz-, Guadalpeña –de Arcos de la Frontera-, La Jarcia –Puerto Real-, Santa Isabel de Hungría –Jerez-, y Villa de Setenil –de Setenil de las Bodegas-. Por otro lado, para la ponencia ‘Invertidos. Persecución por orientación sexual’, han sido seleccionados los centros Alventus y José Cabrera –los dos de Trebujena-, Santa Isabel de Hungría –Jerez-, y Paterna –de Paterna de Rivera-. La última de las actividades sobre lenguajes de odio aborda la ‘Represión hacia las mujeres en la provincia de Cádiz’, y se va a desarrollar con los siguientes institutos: El Convento –Bornos-, Carlos III –Prado del Rey-, Vía Verde –de Puerto Serrano-, y los anteriormente citados Alventus, José Cabrera, Santa Isabel de Hungría y Paterna.

El tercer grupo de estos programas que se han puesto a disposición de los centros educativos se diversifica en fosas y lugares de memoria. En el caso de las fosas comunes de la provincia de Cádiz, lo van a recibir el instituto Manuel de Falla –de Puerto Real-, Casas Viejas –de Benalup-Casas Viejas-, Guadalpeña –de Arcos-, Wenceslao Benítez –San Fernando-, Alventus y José Cabrera –ambos de Trebujena-, Villa de Setenil –de Setenil de las Bodegas-, y el IES Cristóbal Colón –de Sanlúcar de Barrameda-. Mientras que en el caso de los lugares de memoria, los institutos seleccionados para la actuación son el Carlos III –Prado del Rey-, Alventus y José Cabrera –los dos de Trebujena-, y el Cristóbal Colón –ubicado en Sanlúcar-.

Todas estas acciones pedagógicas, destinadas a alumnado de Secundaria y Bachillerato, se estrenarán en el presente año 2026. La elección de los centros educativos se ha realizado siguiendo el orden de entrada de las solicitudes en la sede electrónica de la Diputación de Cádiz, siempre que incluyeran la documentación requerida y que se hubieran presentado en el plazo estipulado (tanto en primera convocatoria como en el periodo de subsanación).